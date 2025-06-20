Вкусный шашлык в духовке можно приготовить даже из скумбрии. Для того, чтобы рыба была сочной, нужно добавить пряный маринад на основе специй и соевого соуса. Нанизывать кусочки нужно на обычные шпажки.

Идея приготовления сочного шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Рецепт элементарный.

Ингредиенты:

2 тушки свежемороженой скумбрии

лимонный перец

Ингредиенты для маринада:

2 ст.л. дижонской горчицы

1 ст.л. крепкой горчицы

2 ст.л. меда

3 ст. л. соевого соуса

Способ приготовления:

1. Подмороженную скумбрию почистить.

2. Нарезать на кусочки.

3. Удалить косточку.

4. Нанизать на шпажки.

5. Присыпать лимонным перцем, приправой к рыбе.

6. Смазать соусом.

7. Оставить на 20 минут мариноваться.

8. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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