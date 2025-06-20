Лучше мясного: как приготовить сочный шашлык из скумбрии в духовке
Вкусный шашлык в духовке можно приготовить даже из скумбрии. Для того, чтобы рыба была сочной, нужно добавить пряный маринад на основе специй и соевого соуса. Нанизывать кусочки нужно на обычные шпажки.
Идея приготовления сочного шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Рецепт элементарный.
Ингредиенты:
- 2 тушки свежемороженой скумбрии
- лимонный перец
Ингредиенты для маринада:
- 2 ст.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. крепкой горчицы
- 2 ст.л. меда
- 3 ст. л. соевого соуса
Способ приготовления:
1. Подмороженную скумбрию почистить.
2. Нарезать на кусочки.
3. Удалить косточку.
4. Нанизать на шпажки.
5. Присыпать лимонным перцем, приправой к рыбе.
6. Смазать соусом.
7. Оставить на 20 минут мариноваться.
8. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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