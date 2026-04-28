Шведский яблочный пирог – это простой вариант домашней выпечки, который легко приготовить даже без опыта. Он получается сочным, ароматным и хорошо подходит к чаю или кофе. Такой десерт быстро исчезает со стола, поэтому его часто готовят для семьи. Рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для ежедневного меню. Это хорошая альтернатива классической шарлотке.

Идея приготовления шведского яблочного пирога опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 5-6 крупных (примерно 1,2 кг очищенных)

лимонный сок – по вкусу

корица – по вкусу

сливочное масло – 250 г

сахар – 300 г

яйца – 5 шт.

мука – 300 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

ванильный сахар – по вкусу

соль – щепотка

молоко – 100 мл.

кардамон – 1 ч.л.

сахар – 2 ст.л. (для посыпки)

корица – 1 ст.л. (для посыпки)

Способ приготовления:

1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их крупными кусочками.

2. Сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей, чтобы подчеркнуть вкус. Выложите яблоки в форму, застеленную пергаментом.

3. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до светлой кремовой массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз тщательно перемешивая.

4. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и кардамон. Перемешайте до однородности, после чего влейте молоко и еще раз хорошо вымешайте тесто.

5. Выложите тесто поверх яблок и равномерно распределите. Отдельно смешайте сахар с корицей и посыпьте сверху.

6. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте примерно 45–50 минут при температуре 175 градусов до румяной корочки.

7. Готовый пирог немного остудите, после чего подавайте к столу. Он получается мягким, ароматным и хорошо держит форму.

