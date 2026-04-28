Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками
Шведский яблочный пирог – это простой вариант домашней выпечки, который легко приготовить даже без опыта. Он получается сочным, ароматным и хорошо подходит к чаю или кофе. Такой десерт быстро исчезает со стола, поэтому его часто готовят для семьи. Рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для ежедневного меню. Это хорошая альтернатива классической шарлотке.
Идея приготовления шведского яблочного пирога опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 5-6 крупных (примерно 1,2 кг очищенных)
- лимонный сок – по вкусу
- корица – по вкусу
- сливочное масло – 250 г
- сахар – 300 г
- яйца – 5 шт.
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- ванильный сахар – по вкусу
- соль – щепотка
- молоко – 100 мл.
- кардамон – 1 ч.л.
- сахар – 2 ст.л. (для посыпки)
- корица – 1 ст.л. (для посыпки)
Способ приготовления:
1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их крупными кусочками.
2. Сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей, чтобы подчеркнуть вкус. Выложите яблоки в форму, застеленную пергаментом.
3. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до светлой кремовой массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз тщательно перемешивая.
4. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и кардамон. Перемешайте до однородности, после чего влейте молоко и еще раз хорошо вымешайте тесто.
5. Выложите тесто поверх яблок и равномерно распределите. Отдельно смешайте сахар с корицей и посыпьте сверху.
6. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте примерно 45–50 минут при температуре 175 градусов до румяной корочки.
7. Готовый пирог немного остудите, после чего подавайте к столу. Он получается мягким, ароматным и хорошо держит форму.
