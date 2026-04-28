Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,3 т.
Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

Шведский яблочный пирог – это простой вариант домашней выпечки, который легко приготовить даже без опыта. Он получается сочным, ароматным и хорошо подходит к чаю или кофе. Такой десерт быстро исчезает со стола, поэтому его часто готовят для семьи. Рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для ежедневного меню. Это хорошая альтернатива классической шарлотке.

Идея приготовления шведского яблочного пирога опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

Ингредиенты:

  • яблоки – 5-6 крупных (примерно 1,2 кг очищенных)
  • лимонный сок – по вкусу
  • корица – по вкусу
  • сливочное масло – 250 г
  • сахар – 300 г
  • яйца – 5 шт.
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • ванильный сахар – по вкусу
  • соль – щепотка
  • молоко – 100 мл.
  • кардамон – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ст.л. (для посыпки)
  • корица – 1 ст.л. (для посыпки)

Способ приготовления:

Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их крупными кусочками.

2. Сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей, чтобы подчеркнуть вкус. Выложите яблоки в форму, застеленную пергаментом.

Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

3. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до светлой кремовой массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз тщательно перемешивая.

4. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и кардамон. Перемешайте до однородности, после чего влейте молоко и еще раз хорошо вымешайте тесто.

Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

5. Выложите тесто поверх яблок и равномерно распределите. Отдельно смешайте сахар с корицей и посыпьте сверху.

6. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте примерно 45–50 минут при температуре 175 градусов до румяной корочки.

Лучше обычной шарлотки: как приготовить вкусный шведский пирог с яблоками

7. Готовый пирог немного остудите, после чего подавайте к столу. Он получается мягким, ароматным и хорошо держит форму.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты