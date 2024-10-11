Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

Приготовление классических котлет занимает достаточно много времени. Поэтому вместо них лучше сделать сочные тефтели из фарша. Их нужно просто протушить на сковороде в соусе.

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Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Изделия станут отличным дополнением к макаронам, каше и пюре.

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г.
  • рис – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • соль, приправа к мясу, перец, красный острый, паприка сладкая, сухой чеснок
  • масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст.л.
  • кетчуп – 3 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л
  • перец черный
  • вода – 400 мл.

Способ приготовления:

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

1. К фаршу добавить отварной рис, натертый лук, яйцо, специи и соль.

2. Перемешать и немного отбить.

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

3. Влажными руками сформировать шарики.

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

4. Выложить на сковороду.

5. Жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

6. Для соуса смешать сметану, кетчуп, муку, соль, перец и воду.

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

7. Залить тефтели и тушить под крышкой 15 минут.

Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед

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