Приготовление классических котлет занимает достаточно много времени. Поэтому вместо них лучше сделать сочные тефтели из фарша. Их нужно просто протушить на сковороде в соусе.

Видео дня

Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Изделия станут отличным дополнением к макаронам, каше и пюре.

Ингредиенты:

фарш – 500 г.

рис – 150 г

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

соль, приправа к мясу, перец, красный острый, паприка сладкая, сухой чеснок

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

сметана – 2 ст.л.

кетчуп – 3 ст.л.

мука – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л

перец черный

вода – 400 мл.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить отварной рис, натертый лук, яйцо, специи и соль.

2. Перемешать и немного отбить.

3. Влажными руками сформировать шарики.

4. Выложить на сковороду.

5. Жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

6. Для соуса смешать сметану, кетчуп, муку, соль, перец и воду.

7. Залить тефтели и тушить под крышкой 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: