Лучше обычных котлет: как приготовить сочные тефтели из фарша на обед
Приготовление классических котлет занимает достаточно много времени. Поэтому вместо них лучше сделать сочные тефтели из фарша. Их нужно просто протушить на сковороде в соусе.
Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Изделия станут отличным дополнением к макаронам, каше и пюре.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г.
- рис – 150 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- соль, приправа к мясу, перец, красный острый, паприка сладкая, сухой чеснок
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст.л.
- кетчуп – 3 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л
- перец черный
- вода – 400 мл.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить отварной рис, натертый лук, яйцо, специи и соль.
2. Перемешать и немного отбить.
3. Влажными руками сформировать шарики.
4. Выложить на сковороду.
5. Жарить по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
6. Для соуса смешать сметану, кетчуп, муку, соль, перец и воду.
7. Залить тефтели и тушить под крышкой 15 минут.
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