Если у вас есть кусочек свинины в морозильнике, приготовьте из него простую и сытную запеканку. Это будет гораздо лучше, чем обычные отбивные. Не нужно стоять и долго жарить каждый кусочек – просто выложите все в форму и поместите в духовку.

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Идея приготовления сытной мясной запеканки вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху добавьте много сыра.

Ингредиенты:

мясо (ошейок или биток) – 500 г

картофель (средний) – 7 шт.

лук – 3 шт.

соль, перец – по вкусу.

майонез – 200 г

твердый сыр – 250-300 г

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на кусочки и отбить с обеих сторон.

2. Картошку натереть на слайсы.

3. Пергамент смазать немного маслом и выложить картофель, хорошо посолить и поперчить.

4. Следующим слоем лук, нарезанный полукольцами.

5. Далее мясо, снова соль и перец.

6. Смазать майонезом и посыпать натертым сыром.

7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40-50 минут.

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