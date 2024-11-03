Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

Если у вас есть кусочек свинины в морозильнике, приготовьте из него простую и сытную запеканку. Это будет гораздо лучше, чем обычные отбивные. Не нужно стоять и долго жарить каждый кусочек – просто выложите все в форму и поместите в духовку.

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Идея приготовления сытной мясной запеканки вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху добавьте много сыра.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

Ингредиенты:

  • мясо (ошейок или биток) – 500 г
  • картофель (средний) – 7 шт.
  • лук – 3 шт.
  • соль, перец – по вкусу.
  • майонез – 200 г
  • твердый сыр – 250-300 г

Способ приготовления:

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

1. Мясо нарезать на кусочки и отбить с обеих сторон.

2. Картошку натереть на слайсы.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

3. Пергамент смазать немного маслом и выложить картофель, хорошо посолить и поперчить.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

4. Следующим слоем лук, нарезанный полукольцами.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

5. Далее мясо, снова соль и перец.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

6. Смазать майонезом и посыпать натертым сыром.

7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40-50 минут.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем

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