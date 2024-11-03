Лучше обычных отбивных: как приготовить сытную мясную запеканку с картофелем
Если у вас есть кусочек свинины в морозильнике, приготовьте из него простую и сытную запеканку. Это будет гораздо лучше, чем обычные отбивные. Не нужно стоять и долго жарить каждый кусочек – просто выложите все в форму и поместите в духовку.
Идея приготовления сытной мясной запеканки вместо отбивных опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху добавьте много сыра.
Ингредиенты:
- мясо (ошейок или биток) – 500 г
- картофель (средний) – 7 шт.
- лук – 3 шт.
- соль, перец – по вкусу.
- майонез – 200 г
- твердый сыр – 250-300 г
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на кусочки и отбить с обеих сторон.
2. Картошку натереть на слайсы.
3. Пергамент смазать немного маслом и выложить картофель, хорошо посолить и поперчить.
4. Следующим слоем лук, нарезанный полукольцами.
5. Далее мясо, снова соль и перец.
6. Смазать майонезом и посыпать натертым сыром.
7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40-50 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: