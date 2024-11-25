Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед
Такой сырный суп называется американским, потому что по вкусу он очень похож на бургер. Даже мясо используется не с костью, а именно фарш. Такое блюдо точно подойдет для сытного обеда.
Идея приготовления сытного американского супа на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Вкус получится очень нежным и насыщенным.
Ингредиенты на кастрюлю 4 литра:
- телячий или говяжий фарш – 500 г
- бульон – 2 л (или вода)
- морковь – 120 г
- картофель – 500 г
- лук – 120 г
- сельдерей – 120 г
- сливки – 300 мл. (15-20%)
- сыр чеддер – 60 г
- соль, перец, хмели-сунели, итальянские травы, прованские травы
- масло – 15 г
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить масло, положить фарш и соль, перец и хмели сунели.
2. Перемешивая, жарить 12 минут.
3. Добавить нарезанный лук, морковь и сельдерей, и, перемешивая, жарить еще 10 минут.
4. Добавить картофель, прованские и итальянские травы.
5. Залить водой или бульоном и варить 15-20 минут.
6. Влить сливки и добавить сыр чеддер.
7. Готовить, пока не расплавится сыр, и выключить огонь.
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