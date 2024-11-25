Такой сырный суп называется американским, потому что по вкусу он очень похож на бургер. Даже мясо используется не с костью, а именно фарш. Такое блюдо точно подойдет для сытного обеда.

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Идея приготовления сытного американского супа на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Вкус получится очень нежным и насыщенным.

Ингредиенты на кастрюлю 4 литра:

телячий или говяжий фарш – 500 г

бульон – 2 л (или вода)

морковь – 120 г

картофель – 500 г

лук – 120 г

сельдерей – 120 г

сливки – 300 мл. (15-20%)

сыр чеддер – 60 г

соль, перец, хмели-сунели, итальянские травы, прованские травы

масло – 15 г

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить масло, положить фарш и соль, перец и хмели сунели.

2. Перемешивая, жарить 12 минут.

3. Добавить нарезанный лук, морковь и сельдерей, и, перемешивая, жарить еще 10 минут.

4. Добавить картофель, прованские и итальянские травы.

5. Залить водой или бульоном и варить 15-20 минут.

6. Влить сливки и добавить сыр чеддер.

7. Готовить, пока не расплавится сыр, и выключить огонь.

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