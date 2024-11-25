Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

Такой сырный суп называется американским, потому что по вкусу он очень похож на бургер. Даже мясо используется не с костью, а именно фарш. Такое блюдо точно подойдет для сытного обеда.

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Идея приготовления сытного американского супа на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Вкус получится очень нежным и насыщенным.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

Ингредиенты на кастрюлю 4 литра:

  • телячий или говяжий фарш – 500 г
  • бульон – 2 л (или вода)
  • морковь – 120 г
  • картофель – 500 г
  • лук – 120 г
  • сельдерей – 120 г
  • сливки – 300 мл. (15-20%)
  • сыр чеддер – 60 г
  • соль, перец, хмели-сунели, итальянские травы, прованские травы
  • масло – 15 г

Способ приготовления:

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

1. В кастрюлю влить масло, положить фарш и соль, перец и хмели сунели.

2. Перемешивая, жарить 12 минут.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

3. Добавить нарезанный лук, морковь и сельдерей, и, перемешивая, жарить еще 10 минут.

4. Добавить картофель, прованские и итальянские травы.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

5. Залить водой или бульоном и варить 15-20 минут.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

6. Влить сливки и добавить сыр чеддер.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

7. Готовить, пока не расплавится сыр, и выключить огонь.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить вкусный американский суп на обед

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