Лучше привычного плова: как приготовить сливочный рис с грибами для сытного обеда
Сливочный рис с грибами – это блюдо, которое способно удивить даже тех, кто не представляет обед без мяса. Благодаря специальному сорту риса, сливкам и шампиньонам получается очень нежное, насыщенное и аппетитное блюдо. Готовится оно на сковородке всего за 30 минут, поэтому подойдет даже для быстрого обеда.
Идея приготовления сливочного риса с грибами на обед опубликована на странице healthydemure в Instagram.
Ингредиенты:
- рис арборио – 150 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- сливки (20%) – 150 мл.
- сливочное масло – 30 г
- бульон или вода – 400 мл.
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и шампиньоны нужно нарезать и обжарить на сливочном масле. Жарить следует на среднем огне до тех пор, пока грибы не пустят жидкость и не подрумянятся.
2. Затем в сковороду добавляется рис, все перемешивается, после чего вливается горячий бульон или вода.
3. На этом этапе огонь уменьшают, накрывают крышкой и тушат около 12-15 минут, пока рис станет почти готовым.
4. Финальный шаг – добавить сливки, соль и специи.
5. Стоит подержать блюдо на огне еще 3-5 минут, чтобы рис впитал сливочную нежность и приобрел кремовую консистенцию.
6. Затем оставить блюдо под крышкой еще на 5 минут – и можно подавать.
