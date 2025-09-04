Сливочный рис с грибами – это блюдо, которое способно удивить даже тех, кто не представляет обед без мяса. Благодаря специальному сорту риса, сливкам и шампиньонам получается очень нежное, насыщенное и аппетитное блюдо. Готовится оно на сковородке всего за 30 минут, поэтому подойдет даже для быстрого обеда.

Идея приготовления сливочного риса с грибами на обед опубликована на странице healthydemure в Instagram.

Ингредиенты:

рис арборио – 150 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

сливки (20%) – 150 мл.

сливочное масло – 30 г

бульон или вода – 400 мл.

соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и шампиньоны нужно нарезать и обжарить на сливочном масле. Жарить следует на среднем огне до тех пор, пока грибы не пустят жидкость и не подрумянятся.

2. Затем в сковороду добавляется рис, все перемешивается, после чего вливается горячий бульон или вода.

3. На этом этапе огонь уменьшают, накрывают крышкой и тушат около 12-15 минут, пока рис станет почти готовым.

4. Финальный шаг – добавить сливки, соль и специи.

5. Стоит подержать блюдо на огне еще 3-5 минут, чтобы рис впитал сливочную нежность и приобрел кремовую консистенцию.

6. Затем оставить блюдо под крышкой еще на 5 минут – и можно подавать.

