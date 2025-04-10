Лучше привычных макарон: как вкусно приготовить каннеллони с сыром и помидорами на обед
Если обычные макароны с котлетами на обед вам уже надоели – приготовьте изысканные каннеллони. Такие изделия очень универсальные, потому что отлично сочетаются с любой начинкой. При этом, отваривать трубочки вам не придется.
Идея приготовления фаршированного канелона в соусе за 15 минут опубликована на странице кулинара Василия Корнийчука (vaselloo) в Instagram. В составе соуса есть фарш, но если вы не употребляете мясо, можно обойтись и без него.
Ингредиенты (для вегетарианского варианта соус можно приготовить без фарша) :
- каннеллони – 0,5 кг.
- мини моцарелла – 0,3 кг.
- помидоры черри – 0.5 кг.
- фарш свинины – 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 головки
- оливковое масло – 50 г
- базилик – 2 веточки
- тертый сыр моцарелла – 200 г
Способ приготовления:
1. Нафаршировать каннеллони помидорами и сыром.
2. Для соуса на оливковом масле обжарить лук и морковь.
3. Добавить фарш, чеснок, базилик, соль, перец и томаты в собственном соке.
4. Добавить 200 мл воды и все протушить.
5. Залить соусом каннеллони – они должны быть полностью погружены в соус.
6. Укрыть фольгой и отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
7. Выложить сверху моцареллу и отправить в духовку на минут 10.
8. Когда моцарелла подрумянится – все готово.
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