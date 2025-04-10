Если обычные макароны с котлетами на обед вам уже надоели – приготовьте изысканные каннеллони. Такие изделия очень универсальные, потому что отлично сочетаются с любой начинкой. При этом, отваривать трубочки вам не придется.

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Идея приготовления фаршированного канелона в соусе за 15 минут опубликована на странице кулинара Василия Корнийчука (vaselloo) в Instagram. В составе соуса есть фарш, но если вы не употребляете мясо, можно обойтись и без него.

Ингредиенты (для вегетарианского варианта соус можно приготовить без фарша) :

каннеллони – 0,5 кг.

мини моцарелла – 0,3 кг.

помидоры черри – 0.5 кг.

фарш свинины – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 головки

оливковое масло – 50 г

базилик – 2 веточки

тертый сыр моцарелла – 200 г

Способ приготовления:

1. Нафаршировать каннеллони помидорами и сыром.

2. Для соуса на оливковом масле обжарить лук и морковь.

3. Добавить фарш, чеснок, базилик, соль, перец и томаты в собственном соке.

4. Добавить 200 мл воды и все протушить.

5. Залить соусом каннеллони – они должны быть полностью погружены в соус.

6. Укрыть фольгой и отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

7. Выложить сверху моцареллу и отправить в духовку на минут 10.

8. Когда моцарелла подрумянится – все готово.

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