Лучше винегрета: какой вкусный салат без масла приготовить из свеклы
Свекла – это универсальный овощ для разнообразных блюд. Особенно вкусными из него получаются салаты. Но кроме классической заправки из растительного масла можно использовать сметану. Также добавить немного чеснока и плавленого сыра – результат вас приятно поразит. Также добавить немного чеснока и плавленого сыра – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления элементарного свекловичного салата с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Блюдо отлично подойдет даже к праздничному столу.
Ингредиенты:
- свекла средняя – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- плавленый творог – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу.
- сметана – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу предварительно завернуть в фольгу.
2. Выпекать в духовке до готовности.
3. Натереть свеклу, яйца, плавленый сыр на большой терке.
4. Выжать чеснок.
5. Добавить соль.
6. Заправить сметаной и перемешать.
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