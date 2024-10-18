Свекла – это универсальный овощ для разнообразных блюд. Особенно вкусными из него получаются салаты. Но кроме классической заправки из растительного масла можно использовать сметану. Также добавить немного чеснока и плавленого сыра – результат вас приятно поразит. Также добавить немного чеснока и плавленого сыра – результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления элементарного свекловичного салата с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Блюдо отлично подойдет даже к праздничному столу.

Ингредиенты:

свекла средняя – 2 шт.

яйца – 2 шт.

плавленый творог – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу.

сметана – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно завернуть в фольгу.

2. Выпекать в духовке до готовности.

3. Натереть свеклу, яйца, плавленый сыр на большой терке.

4. Выжать чеснок.

5. Добавить соль.

6. Заправить сметаной и перемешать.

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