Для того, чтобы приготовить идеальное тесто для вареников, вам не понадобится много разнообразных ингредиентов. Идеального результата можно достичь, использовав обычную воду для основы. Самое важное – придерживаться четких пропорций.

Идея приготовления идеального теста для вареников опубликована на странице фудблогера reeixit в Instagram.

Ингредиенты на 40 вареников:

мука – 500 г (примерно 3½ стакана)

вода – 200 мл. (горячая, но не кипяток)

яйца – 1 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. В большой миске взбейте яйцо с солью и растительным маслом.

2. Добавьте горячую воду (осторожно).

3. Постепенно всыпайте муку, замешивая ложкой, а затем руками.

4. Замешивайте тесто 5-7 минут, пока оно не станет гладким и мягким, немного теплым.

5. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут отдохнуть – это важно, чтобы тесто стало более эластичным.

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