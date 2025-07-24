Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями
Для того, чтобы приготовить идеальное тесто для вареников, вам не понадобится много разнообразных ингредиентов. Идеального результата можно достичь, использовав обычную воду для основы. Самое важное – придерживаться четких пропорций.
Идея приготовления идеального теста для вареников опубликована на странице фудблогера reeixit в Instagram.
Ингредиенты на 40 вареников:
- мука – 500 г (примерно 3½ стакана)
- вода – 200 мл. (горячая, но не кипяток)
- яйца – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. В большой миске взбейте яйцо с солью и растительным маслом.
2. Добавьте горячую воду (осторожно).
3. Постепенно всыпайте муку, замешивая ложкой, а затем руками.
4. Замешивайте тесто 5-7 минут, пока оно не станет гладким и мягким, немного теплым.
5. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут отдохнуть – это важно, чтобы тесто стало более эластичным.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: