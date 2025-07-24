Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

Для того, чтобы приготовить идеальное тесто для вареников, вам не понадобится много разнообразных ингредиентов. Идеального результата можно достичь, использовав обычную воду для основы. Самое важное – придерживаться четких пропорций.

Идея приготовления идеального теста для вареников опубликована на странице фудблогера reeixit в Instagram.

Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

Ингредиенты на 40 вареников:

  • мука – 500 г (примерно 3½ стакана)
  • вода – 200 мл. (горячая, но не кипяток)
  • яйца – 1 шт.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

1. В большой миске взбейте яйцо с солью и растительным маслом.

Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

2. Добавьте горячую воду (осторожно).

Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

3. Постепенно всыпайте муку, замешивая ложкой, а затем руками.

Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

4. Замешивайте тесто 5-7 минут, пока оно не станет гладким и мягким, немного теплым.

5. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут отдохнуть – это важно, чтобы тесто стало более эластичным.

Лучшее тесто для вареников на воде: делимся точными пропорциями

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