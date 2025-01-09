Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт

Во время приготовления домашних вареников и пельменей главное правильно сформовать тесто. От этого зависит не только вкус, но и внешний вид готового блюда.

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Как приготовить идеальное тесто для вареников, точно знает фудблогер с ником viktoria.panasiuk. В TikTok она предоставила точные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт лучшего заварного теста.

Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт

Ингредиенты

  • Мука – 3 ст.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Кипяток – 1 стакан

Способ приготовления

1. К просеянной муке добавляем соль, сахар и яйцо. Перемешиваем руками или миксером на низких оборотах.

Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт

2. Добавляем кипяток и перемешиваем еще раз.

Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт

3. Добавляем растительное масло и замешиваем тесто до полной однородности.

Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт

4. Формируем шарик, заворачиваем в пищевую пленку и даем отдохнуть в течение 15 минут при комнатной температуре.

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