Во время приготовления домашних вареников и пельменей главное правильно сформовать тесто. От этого зависит не только вкус, но и внешний вид готового блюда.

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Как приготовить идеальное тесто для вареников, точно знает фудблогер с ником viktoria.panasiuk. В TikTok она предоставила точные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт лучшего заварного теста.

Ингредиенты

Мука – 3 ст.

Соль – ½ ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Кипяток – 1 стакан

Способ приготовления

1. К просеянной муке добавляем соль, сахар и яйцо. Перемешиваем руками или миксером на низких оборотах.

2. Добавляем кипяток и перемешиваем еще раз.

3. Добавляем растительное масло и замешиваем тесто до полной однородности.

4. Формируем шарик, заворачиваем в пищевую пленку и даем отдохнуть в течение 15 минут при комнатной температуре.

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