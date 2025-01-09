Лучшее заварное тесто для вареников: точные пропорции и рецепт
Во время приготовления домашних вареников и пельменей главное правильно сформовать тесто. От этого зависит не только вкус, но и внешний вид готового блюда.
Как приготовить идеальное тесто для вареников, точно знает фудблогер с ником viktoria.panasiuk. В TikTok она предоставила точные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт лучшего заварного теста.
Ингредиенты
- Мука – 3 ст.
- Соль – ½ ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Кипяток – 1 стакан
Способ приготовления
1. К просеянной муке добавляем соль, сахар и яйцо. Перемешиваем руками или миксером на низких оборотах.
2. Добавляем кипяток и перемешиваем еще раз.
3. Добавляем растительное масло и замешиваем тесто до полной однородности.
4. Формируем шарик, заворачиваем в пищевую пленку и даем отдохнуть в течение 15 минут при комнатной температуре.
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