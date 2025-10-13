Лучший десерт на праздники: как приготовить вкусный "Наполеон" из шоколадных коржей
Шоколадный "Наполеон" – это десерт, который всегда удается. Его коржи получаются нежными и хрустящими, а крем насыщенным и ароматным. Готовится торт из простых продуктов, которые есть почти на каждой кухне. Такой вариант отлично подойдет и для праздников, и для обычного домашнего чаепития.
Идея приготовления домашнего шоколадного "Наполеона" опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 500 г
- сливочное масло – 270 г
- холодная вода – 140 мл.
- яйцо – 1 шт.
- соль – ½ ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 850 мл.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 180 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- какао – 2 ст.л.
- крахмал – 3 ст.л.
- молочный шоколад – 80 г
- сливочное масло – 130 г
Способ приготовления:
1. Натрите холодное масло на терке, смешайте с мукой до состояния крошки.
2. В отдельной миске соедините воду, яйцо, соль и уксус. Влейте жидкость к муке и замесите тесто.
3. Разделите его на 10 частей, сформируйте шарики и охладите в морозильной камере 30 минут или в холодильнике 2 часа.
4. В кастрюле нагрейте молоко (не кипятите).
5. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, крахмалом и какао.
6. Влейте горячее молоко тонкой струйкой, перемешайте, верните на плиту и варите до загустения.
7. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и шоколад, перемешайте до однородности. Накройте пленкой в контакт и охладите.
8. Раскатайте каждый шарик теста, обрежьте по размеру формы, проколите вилкой и выпекайте по 10 минут при температуре 180 градусов.
9. Выкладывайте слои коржей, смазывая кремом.
10. Посыпьте торт измельченными обрезками и поставьте в холодильник минимум на 6 часов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: