Шоколадный "Наполеон" – это десерт, который всегда удается. Его коржи получаются нежными и хрустящими, а крем насыщенным и ароматным. Готовится торт из простых продуктов, которые есть почти на каждой кухне. Такой вариант отлично подойдет и для праздников, и для обычного домашнего чаепития.

Идея приготовления домашнего шоколадного "Наполеона" опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

сливочное масло – 270 г

холодная вода – 140 мл.

яйцо – 1 шт.

соль – ½ ч.л.

уксус – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

молоко – 850 мл.

яйца – 3 шт.

сахар – 180 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

какао – 2 ст.л.

крахмал – 3 ст.л.

молочный шоколад – 80 г

сливочное масло – 130 г

Способ приготовления:

1. Натрите холодное масло на терке, смешайте с мукой до состояния крошки.

2. В отдельной миске соедините воду, яйцо, соль и уксус. Влейте жидкость к муке и замесите тесто.

3. Разделите его на 10 частей, сформируйте шарики и охладите в морозильной камере 30 минут или в холодильнике 2 часа.

4. В кастрюле нагрейте молоко (не кипятите).

5. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, крахмалом и какао.

6. Влейте горячее молоко тонкой струйкой, перемешайте, верните на плиту и варите до загустения.

7. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и шоколад, перемешайте до однородности. Накройте пленкой в контакт и охладите.

8. Раскатайте каждый шарик теста, обрежьте по размеру формы, проколите вилкой и выпекайте по 10 минут при температуре 180 градусов.

9. Выкладывайте слои коржей, смазывая кремом.

10. Посыпьте торт измельченными обрезками и поставьте в холодильник минимум на 6 часов.

