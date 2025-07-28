Лучший овощной суп для обеда: готовится максимум 20 минут
Суп с овощами идеально подходит именно для обеда. Блюдо не будет отягощать желудок, получается достаточно легким, но питательным. К тому же, процесс приготовления занимает минимум времени.
Идея приготовления питательного овощного супа на обед опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- куриное филе – 250 г
- замороженная овощная смесь – 400 г (выбирайте любимые овощи) 🥕🌽🥦
- вода/бульон – 1,5-2 л.
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, нарезать кубиками.
2. Опустить в кипящую воду или бульон.
3. Куриное филе порезать небольшими кубиками и добавить к картофелю.
4. Варить 10 минут на среднем огне, снимая шум.
5. Добавить овощную смесь, специи, посолить.
6. Готовить еще 7-8 минут, пока все овощи станут мягкими.
7. Снять с плиты.
8. Дать супу "настояться" 2 минуты и можно подавать.
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