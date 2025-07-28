Суп с овощами идеально подходит именно для обеда. Блюдо не будет отягощать желудок, получается достаточно легким, но питательным. К тому же, процесс приготовления занимает минимум времени.

Идея приготовления питательного овощного супа на обед опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

куриное филе – 250 г

замороженная овощная смесь – 400 г (выбирайте любимые овощи) 🥕🌽🥦

вода/бульон – 1,5-2 л.

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, нарезать кубиками.

2. Опустить в кипящую воду или бульон.

3. Куриное филе порезать небольшими кубиками и добавить к картофелю.

4. Варить 10 минут на среднем огне, снимая шум.

5. Добавить овощную смесь, специи, посолить.

6. Готовить еще 7-8 минут, пока все овощи станут мягкими.

7. Снять с плиты.

8. Дать супу "настояться" 2 минуты и можно подавать.

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