Мидии в сливочном соусе – блюдо, которое поражает даже тех, кто обычно равнодушен к морепродуктам. Оно простое в приготовлении, но выглядит и смакует как ресторанный деликатес. Сочетание нежных мидий, сливочного соуса, вина и спелых черри создает идеальный баланс вкуса. Такое блюдо легко приготовить дома – достаточно качественных продуктов и нескольких минут на кухне.

Идея приготовления мидий в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

мидии чилийские варено-мороженые – 500 г

лук репчатый – 1 небольшой

чеснок – 3 зубчика

сливочное масло – 1 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

белое сухое вино – 70 мл.

сливки жирные (33%) – 150 мл.

соль и черный перец – по вкусу

помидоры черри – 6-7 шт.

петрушка свежая – по вкусу

пармезан тертый – 2 ст. ложки

гренки или багет – для подачи

Способ приготовления:

1. Разморозьте мидии и осторожно уберите остатки ножек.

2. На сковороде разогрейте сливочное масло вместе с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 30 секунд, чтобы высвободился аромат.

3. Выложите мидии, влейте белое вино, посолите и поперчите. Дайте алкоголю немного испариться – примерно 2–3 минуты.

4. Влейте сливки и уменьшите огонь. Тушите, пока соус не станет более густым и однородным, – около 5-7 минут.

5. Добавьте половинки черри и тертый пармезан, перемешайте. Готовьте еще минуту, чтобы сыр растаял и сделал соус еще более нежным.

6. Снимите с огня, посыпьте свежей петрушкой и сразу подавайте с теплыми гренками или кусочками хрустящего багета.

