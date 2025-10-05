Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

Мидии в сливочном соусе – блюдо, которое поражает даже тех, кто обычно равнодушен к морепродуктам. Оно простое в приготовлении, но выглядит и смакует как ресторанный деликатес. Сочетание нежных мидий, сливочного соуса, вина и спелых черри создает идеальный баланс вкуса. Такое блюдо легко приготовить дома – достаточно качественных продуктов и нескольких минут на кухне.

Идея приготовления мидий в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

Ингредиенты:

  • мидии чилийские варено-мороженые – 500 г
  • лук репчатый – 1 небольшой
  • чеснок – 3 зубчика
  • сливочное масло – 1 ст.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • белое сухое вино – 70 мл.
  • сливки жирные (33%) – 150 мл.
  • соль и черный перец – по вкусу
  • помидоры черри – 6-7 шт.
  • петрушка свежая – по вкусу
  • пармезан тертый – 2 ст. ложки
  • гренки или багет – для подачи

Способ приготовления:

Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

1. Разморозьте мидии и осторожно уберите остатки ножек.

2. На сковороде разогрейте сливочное масло вместе с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 30 секунд, чтобы высвободился аромат.

Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

3. Выложите мидии, влейте белое вино, посолите и поперчите. Дайте алкоголю немного испариться – примерно 2–3 минуты.

Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

4. Влейте сливки и уменьшите огонь. Тушите, пока соус не станет более густым и однородным, – около 5-7 минут.

5. Добавьте половинки черри и тертый пармезан, перемешайте. Готовьте еще минуту, чтобы сыр растаял и сделал соус еще более нежным.

Лучший рецепт мидий в сливочном соусе: так морепродукты вы еще не готовили

6. Снимите с огня, посыпьте свежей петрушкой и сразу подавайте с теплыми гренками или кусочками хрустящего багета.

