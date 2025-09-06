Молочное желе с какао – десерт родом из детства. У многих взрослых такое лакомство ассоциируется с семейным теплом и уютом. Для приготовления понадобится минимальное количество простых и очень бюджетных ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления молочного желе с какао опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для белого слоя:

желатин – 15 г + 150 г воды

сметана – 350 г

сахар – 80 г + 10 г ванильного сахара + 50 мл. воды

Ингредиенты для шоколадного слоя:

желатин – 15 г + 150 г воды

сметана – 350 г

сахар – 80 г + 10 г ванильного сахара + 50 мл. воды

шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Залить водой желатин, оставить набухнуть.

2. В кастрюлю всыпать сахар, ванильный сахар и немного воды.

3. Перемешивая, поставить на огонь. Выключить, когда появятся пузырьки.

4. Перелить к сахарной массе желатин, размешать.

5. Смешать сметану и сахарно-желатиновую массу.

6. Перелить в удобную форму.

7. Поставить в холодильник застывать на 15-20 минут.

8. Для шоколадного слоя залить водой желатин, оставить набухнуть.

9. В кастрюлю всыпать сахар, ванильный сахар и немного воды. Перемешивая, поставить на огонь и выключить, когда появятся пузырьки.

10. К сахару положить шоколадку и размешать.

11. Добавить желатин и тоже размешать.

12. Влить к сметане, смешать и перелить вторым слоем в форму.

13. Оставить застывать застывать. Шоколад полностью не растопится, и будут плавать твердые кусочки. Чтобы этого не произошло, перелейте шоколадку массу из ковшика к сметане через сито – тогда десерт будет иметь идеально красивую структуру.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: