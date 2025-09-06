Любимое молочное желе с какао, как в детстве: очень легко приготовить в домашних условиях
Молочное желе с какао – десерт родом из детства. У многих взрослых такое лакомство ассоциируется с семейным теплом и уютом. Для приготовления понадобится минимальное количество простых и очень бюджетных ингредиентов.
Идея приготовления молочного желе с какао опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для белого слоя:
- желатин – 15 г + 150 г воды
- сметана – 350 г
- сахар – 80 г + 10 г ванильного сахара + 50 мл. воды
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- желатин – 15 г + 150 г воды
- сметана – 350 г
- сахар – 80 г + 10 г ванильного сахара + 50 мл. воды
- шоколад – 100 г
Способ приготовления:
1. Залить водой желатин, оставить набухнуть.
2. В кастрюлю всыпать сахар, ванильный сахар и немного воды.
3. Перемешивая, поставить на огонь. Выключить, когда появятся пузырьки.
4. Перелить к сахарной массе желатин, размешать.
5. Смешать сметану и сахарно-желатиновую массу.
6. Перелить в удобную форму.
7. Поставить в холодильник застывать на 15-20 минут.
8. Для шоколадного слоя залить водой желатин, оставить набухнуть.
9. В кастрюлю всыпать сахар, ванильный сахар и немного воды. Перемешивая, поставить на огонь и выключить, когда появятся пузырьки.
10. К сахару положить шоколадку и размешать.
11. Добавить желатин и тоже размешать.
12. Влить к сметане, смешать и перелить вторым слоем в форму.
13. Оставить застывать застывать. Шоколад полностью не растопится, и будут плавать твердые кусочки. Чтобы этого не произошло, перелейте шоколадку массу из ковшика к сметане через сито – тогда десерт будет иметь идеально красивую структуру.
