Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых
Домашний суп с фрикадельками – одно из любимых блюд во многих семьях. Оно идеально подойдет и для обеда, и для ужина. Особенно актуальный такой суп в период холодов – он прекрасно согревает, а также питательный.
Идея приготовления сытного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3-4 средних картофелины
- горсть мелкой пасты
- зелень, специи, лавровый лист
Ингредиенты для фрикаделек:
- 300-400 г куриного фарша
- 1 маленькая луковица
- 1 яйцо
- соль, перец
- 1-2 ст.л. панировочных сухарей (также можно заменить на несколько ложек отварного риса)
Способ приготовления:
1. Для фрикаделек к куриному фаршу добавить яйцо, соль, перец, натертый лук, панировочные сухари, хорошо вымешать и влажными рукам.
2. Сформировать небольшие фрикадельки (если готовите фарш дома – лук добавляйте сразу в блендер или мясорубку вместе с мясом).
3. В кастрюле на растительном или сливочном масле обжариваем до мягкости нарезанный лук, добавляем морковь и жарим еще несколько минут.
4. Добавить картофель, специи, залить бульоном или горячей водой и дать закипеть.
5. Варить 5 минут и добавить фрикадельки, снова дать закипеть и еще через 5-10 мин добавить горсть мелкой пасты.
6. Варить до готовности, при необходимости добавить больше специй, дать супу настояться хотя бы 10-20 мин и можно смаковать.
