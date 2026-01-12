Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
474
Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

Домашний суп с фрикадельками – одно из любимых блюд во многих семьях. Оно идеально подойдет и для обеда, и для ужина. Особенно актуальный такой суп в период холодов – он прекрасно согревает, а также питательный.

Идея приготовления сытного супа с фрикадельками опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3-4 средних картофелины
  • горсть мелкой пасты
  • зелень, специи, лавровый лист

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 300-400 г куриного фарша
  • 1 маленькая луковица
  • 1 яйцо
  • соль, перец
  • 1-2 ст.л. панировочных сухарей (также можно заменить на несколько ложек отварного риса)

Способ приготовления:

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

1. Для фрикаделек к куриному фаршу добавить яйцо, соль, перец, натертый лук, панировочные сухари, хорошо вымешать и влажными рукам.

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

2. Сформировать небольшие фрикадельки (если готовите фарш дома – лук добавляйте сразу в блендер или мясорубку вместе с мясом).

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

3. В кастрюле на растительном или сливочном масле обжариваем до мягкости нарезанный лук, добавляем морковь и жарим еще несколько минут.

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

4. Добавить картофель, специи, залить бульоном или горячей водой и дать закипеть.

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

5. Варить 5 минут и добавить фрикадельки, снова дать закипеть и еще через 5-10 мин добавить горсть мелкой пасты.

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

6. Варить до готовности, при необходимости добавить больше специй, дать супу настояться хотя бы 10-20 мин и можно смаковать.

Любимый суп с фрикадельками: как приготовить вкусное и сытное блюдо для детей и взрослых

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты