Торт "Битое стекло" со сгущенным молоком можно приготовить без духовки и сложных коржей. Основу десерта составляет нежная сметанная масса, в которой сочетаются разноцветные кусочки желе. Такой торт нужно лишь хорошо охладить, поэтому большую часть времени занимает его застывание. Для рецепта понадобится всего несколько доступных продуктов.

Идея приготовления торта "Битое стекло" опубликована на странице valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 400 г

сгущенное молоко – 300 г

желатин – 25 г

вода – 150 мл.

желе разных вкусов – несколько упаковок

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить желе. Каждый вид развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке и поставить в холодильник до полного застывания. Количество желе можно выбрать в зависимости от того, насколько ярким и насыщенным хочется сделать десерт.

2. Желатин залить 150 мл воды и оставить на некоторое время, чтобы он набух. Тем временем сметану и сгущенное молоко нужно достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Это поможет получить однородную основу без резкого перепада температур.

3. Когда желе полностью застынет, его нужно нарезать небольшими кубиками. Кусочки должны быть примерно одинакового размера, чтобы они равномерно распределились внутри торта.

4. Набухший желатин растопить короткими импульсами в микроволновой печи, примерно по 15 секунд, каждый раз перемешивая. Важно не перегреть его. Отдельно венчиком хорошо перемешать сметану со сгущенным молоком, после чего тонкой струйкой влить растопленный желатин и быстро перемешать до однородности.

5. Наполнить силиконовую форму частью сметанной массы. Добавить кубики разноцветного желе и аккуратно распределить их по всей форме. Залить оставшейся смесью так, чтобы желе было полностью покрыто.

6. Поставить форму в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше оставить десерт до полного застывания.

7. Готовый торт осторожно вынуть из формы, нарезать на порционные кусочки и подавать.

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