Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

Отварной говяжий язык – это очень нежное мясо. Особенно вкусным выходитсалат с таким продуктом. Можно приготовить прямо на обед и даже на Пасхальный праздничный стол.

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Идея приготовления сытного салата с языком на обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Заправляется такое блюдо майонезом.

Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

Ингредиенты:

  • говяжий язык отварной – 300 г
  • помидоры – 2 шт.
  • яйца вареные – 4 шт.
  • сыр – 50 г
  • майонез – 50 г
  • черный хлеб – 100 г
  • зеленый лук
  • соль, перец

Способ приготовления:

Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

1. Хлеб порезать брусочками и подсушить в духовке.

2. Язык порезать соломкой, помидоры кубиком.

Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

3. Сыр и яичные белки натираем на крупной терке.

4. Майонез растереть с яичными желтками.

Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

5. Положить в миску язык, помидоры, творог и белки, лук.

Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

6. Посолить, поперчить, заправить майонезом с желтком.

7. При подаче посыпать сухариками из хлеба.

Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо

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