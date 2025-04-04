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Майонезный салат с языком для обеда и для праздничного стола: как приготовить сытное блюдо
Отварной говяжий язык – это очень нежное мясо. Особенно вкусным выходитсалат с таким продуктом. Можно приготовить прямо на обед и даже на Пасхальный праздничный стол.
Идея приготовления сытного салата с языком на обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Заправляется такое блюдо майонезом.
Ингредиенты:
- говяжий язык отварной – 300 г
- помидоры – 2 шт.
- яйца вареные – 4 шт.
- сыр – 50 г
- майонез – 50 г
- черный хлеб – 100 г
- зеленый лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Хлеб порезать брусочками и подсушить в духовке.
2. Язык порезать соломкой, помидоры кубиком.
3. Сыр и яичные белки натираем на крупной терке.
4. Майонез растереть с яичными желтками.
5. Положить в миску язык, помидоры, творог и белки, лук.
6. Посолить, поперчить, заправить майонезом с желтком.
7. При подаче посыпать сухариками из хлеба.
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