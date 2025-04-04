Отварной говяжий язык – это очень нежное мясо. Особенно вкусным выходитсалат с таким продуктом. Можно приготовить прямо на обед и даже на Пасхальный праздничный стол.

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Идея приготовления сытного салата с языком на обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Заправляется такое блюдо майонезом.

Ингредиенты:

говяжий язык отварной – 300 г

помидоры – 2 шт.

яйца вареные – 4 шт.

сыр – 50 г

майонез – 50 г

черный хлеб – 100 г

зеленый лук

соль, перец

Способ приготовления:

1. Хлеб порезать брусочками и подсушить в духовке.

2. Язык порезать соломкой, помидоры кубиком.

3. Сыр и яичные белки натираем на крупной терке.

4. Майонез растереть с яичными желтками.

5. Положить в миску язык, помидоры, творог и белки, лук.

6. Посолить, поперчить, заправить майонезом с желтком.

7. При подаче посыпать сухариками из хлеба.

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