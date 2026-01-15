Все рецепты
Максимально полезно: рассказываем, как приготовить брокколи без варки и запекания
Брокколи – "королева" по пользе среди овощей. Готовить из нее можно практически любое блюдо: салаты, пюре, полезные супы, запеканки, котлеты. А еще ее можно просто вкусно отварить и подавать со специями и маслом.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной отварной брокколи со специями и лимонным соком.
Ингредиенты:
- брокколи
- вода
Дополнительно:
- черный перец, чили, чеснок, карри, куркума, тахини, пармезаном, лимонный сок
Способ приготовления:
1. Помойте капусту, раберите на соцветия.
2. Залейте кипятком, накройте на 5 минут.
3. После переложите брокколи на сковороде, добавьте специи – вкусно будет с молотым чесноком.
При подаче можно полить лимонным соком и посыпать пармезаном!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: