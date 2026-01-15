Максимально полезно: рассказываем, как приготовить брокколи без варки и запекания

Ирина Мельниченко
Брокколи – "королева" по пользе среди овощей. Готовить из нее можно практически любое блюдо: салаты, пюре, полезные супы, запеканки, котлеты. А еще ее можно просто вкусно отварить и подавать со специями и маслом.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной отварной брокколи со специями и лимонным соком.

Ингредиенты:

  • брокколи
  • вода

Дополнительно:

  • черный перец, чили, чеснок, карри, куркума, тахини, пармезаном, лимонный сок

Способ приготовления:

1. Помойте капусту, раберите на соцветия. 

2. Залейте кипятком, накройте на 5 минут.

3. После переложите брокколи на сковороде, добавьте специи – вкусно будет с молотым чесноком.

При подаче можно полить лимонным соком и посыпать пармезаном!

