Брокколи – "королева" по пользе среди овощей. Готовить из нее можно практически любое блюдо: салаты, пюре, полезные супы, запеканки, котлеты. А еще ее можно просто вкусно отварить и подавать со специями и маслом.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной отварной брокколи со специями и лимонным соком.

Ингредиенты:

брокколи

вода

Дополнительно:

черный перец, чили, чеснок, карри, куркума, тахини, пармезаном, лимонный сок

Способ приготовления:

1. Помойте капусту, раберите на соцветия.

2. Залейте кипятком, накройте на 5 минут.

3. После переложите брокколи на сковороде, добавьте специи – вкусно будет с молотым чесноком.

При подаче можно полить лимонным соком и посыпать пармезаном!

