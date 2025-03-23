Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
78
Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

Если на приготовление еды всего 15 минут – используйте обычный лаваш. Из него можно сделать полноценный сытный пирог. Для начинки отлично подойдет мясо и разнообразные овощи.

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Идея приготовления элементарного пирога с мясом на сковороде опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Вымешивать вам ничего не придется, что значительно экономит время.

Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

Ингредиенты:

  • куриное яйцо – 4 шт.
  • лаваш
  • запеченная курица
  • болгарский перец – 1 шт
  • кукуруза
  • зеленый лук
  • свежая зелень: петрушка или укроп
  • тертый сыр – 50 г
  • специи – по желанию
  • овощи любые по вкусу: кабачок/цуккини, зеленый горошек, шпинат и тд.

Способ приготовления:

Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

1. Курицу запечь.

2. Яйца взбить венчиком со специями.

Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

3. Нарезать лаваш с помощью ножниц.

Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

4. Добавить измельченный болгарский перец, кукурузу, зеленый лук, нарезанный кубиками запеченную курицу, тертый сыр.

Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

5. Все перемешать.

5. Сковороду смазать растительным маслом или маслом гхи.

Максимум 15 минут: как приготовить элементарный пирог из лаваша на сковороде

6. Жарить на маленьком огне минут 5 под крышкой с одной стороны, перевернуть на другой (с помощью тарелки) и подержать еще 3-4 минуты до готовности.

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