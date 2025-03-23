Если на приготовление еды всего 15 минут – используйте обычный лаваш. Из него можно сделать полноценный сытный пирог. Для начинки отлично подойдет мясо и разнообразные овощи.

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Идея приготовления элементарного пирога с мясом на сковороде опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Вымешивать вам ничего не придется, что значительно экономит время.

Ингредиенты:

куриное яйцо – 4 шт.

лаваш

запеченная курица

болгарский перец – 1 шт

кукуруза

зеленый лук

свежая зелень: петрушка или укроп

тертый сыр – 50 г

специи – по желанию

овощи любые по вкусу: кабачок/цуккини, зеленый горошек, шпинат и тд.

Способ приготовления:

1. Курицу запечь.

2. Яйца взбить венчиком со специями.

3. Нарезать лаваш с помощью ножниц.

4. Добавить измельченный болгарский перец, кукурузу, зеленый лук, нарезанный кубиками запеченную курицу, тертый сыр.

5. Все перемешать.

5. Сковороду смазать растительным маслом или маслом гхи.

6. Жарить на маленьком огне минут 5 под крышкой с одной стороны, перевернуть на другой (с помощью тарелки) и подержать еще 3-4 минуты до готовности.

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