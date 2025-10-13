Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
921
Рецепт блюда

Домашний борщ – лучшее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте в борщ специи, свежую зелень, а пикантности блюду добавит чернослив.

Видео дня
Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маминого борща, который готовится очень быстро. 

Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ингредиенты: 

  • Говядина на кости  600-700 г
  • Капуста молодая 1/3 кочана
  • Свекла молодая 2 шт.
  • Картофель 3 шт.
  • Томатная паста 1,5 ч.л.
  • Морковка 1 шт.
  • Лук 1,5 шт.
  • Соль/бульон по вкусу
  • Перец горошком, лавровый лист, острый перчик (по желанию)
  • Зелень, сметана для подачи

Способ приготовления: 

1. Мясо заливаем водой, ставим на огонь, варим до готовности. Затем процеживаем бульон и отделяем мясо от кости, добавляем лавровый лист, перец горошком и картошку, варим до полуготовности картошки.

Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

2. Для зажарки: обжариваем лук, добавляем томатную пасту, затем морковку, свеклу и несколько ложек бульона. Тушим примерно 4 минуты. 

Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

3. Затем все добавляем в кастрюлю, варим до готовности.

Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

В конце добавляем соль, перец, чеснок и зелень! 

Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты