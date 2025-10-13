Домашний борщ – лучшее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте в борщ специи, свежую зелень, а пикантности блюду добавит чернослив.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маминого борща, который готовится очень быстро.

Ингредиенты:

Говядина на кости 600-700 г

Капуста молодая 1/3 кочана

Свекла молодая 2 шт.

Картофель 3 шт.

Томатная паста 1,5 ч.л.

Морковка 1 шт.

Лук 1,5 шт.

Соль/бульон по вкусу

Перец горошком, лавровый лист, острый перчик (по желанию)

Зелень, сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Мясо заливаем водой, ставим на огонь, варим до готовности. Затем процеживаем бульон и отделяем мясо от кости, добавляем лавровый лист, перец горошком и картошку, варим до полуготовности картошки.

2. Для зажарки: обжариваем лук, добавляем томатную пасту, затем морковку, свеклу и несколько ложек бульона. Тушим примерно 4 минуты.

3. Затем все добавляем в кастрюлю, варим до готовности.

В конце добавляем соль, перец, чеснок и зелень!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: