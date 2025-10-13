Мамин борщ: рецепт вкусного блюда для всей семьи
Домашний борщ – лучшее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте в борщ специи, свежую зелень, а пикантности блюду добавит чернослив.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маминого борща, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- Говядина на кости 600-700 г
- Капуста молодая 1/3 кочана
- Свекла молодая 2 шт.
- Картофель 3 шт.
- Томатная паста 1,5 ч.л.
- Морковка 1 шт.
- Лук 1,5 шт.
- Соль/бульон по вкусу
- Перец горошком, лавровый лист, острый перчик (по желанию)
- Зелень, сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Мясо заливаем водой, ставим на огонь, варим до готовности. Затем процеживаем бульон и отделяем мясо от кости, добавляем лавровый лист, перец горошком и картошку, варим до полуготовности картошки.
2. Для зажарки: обжариваем лук, добавляем томатную пасту, затем морковку, свеклу и несколько ложек бульона. Тушим примерно 4 минуты.
3. Затем все добавляем в кастрюлю, варим до готовности.
В конце добавляем соль, перец, чеснок и зелень!
