Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

Манник – популярная домашняя выпечка к чаю. Такой десерт можно сделать максимально диетическим, если не добавлять муку. Благодаря манке тесто будет держать форму, а кефир сделает текстуру очень воздушной и нежной.

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Идея приготовления воздушного манника без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Очень вкусно добавить кокосовую стружку.

Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

Ингредиенты:

  • манная крупа – 1 стакан (250 мл.)
  • кефир – 1 стакан (250 мл.)
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 0,5 стакана
  • кокосовая стружка – 0,5 стакана (по желанию)
  • сливочное масло – 70 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • сода – 0,5 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

1. Манную крупу соедините с кефиром и отставьте на 15-20 минут.

2. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной массы.

Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

3. Перемешать с манкой.

4. Влить растопленное сливочное масло.

Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

5. Всыпать кокосовую стружку.

6. Всыпать соду и еще раз хорошо перемешать.

Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

7. Отставить на 5 минут.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.

Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука

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