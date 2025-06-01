Манник – популярная домашняя выпечка к чаю. Такой десерт можно сделать максимально диетическим, если не добавлять муку. Благодаря манке тесто будет держать форму, а кефир сделает текстуру очень воздушной и нежной.

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Идея приготовления воздушного манника без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Очень вкусно добавить кокосовую стружку.

Ингредиенты:

манная крупа – 1 стакан (250 мл.)

кефир – 1 стакан (250 мл.)

яйца – 2 шт.

сахар – 0,5 стакана

кокосовая стружка – 0,5 стакана (по желанию)

сливочное масло – 70 г

ванильный сахар – 1 пакетик

сода – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Манную крупу соедините с кефиром и отставьте на 15-20 минут.

2. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной массы.

3. Перемешать с манкой.

4. Влить растопленное сливочное масло.

5. Всыпать кокосовую стружку.

6. Всыпать соду и еще раз хорошо перемешать.

7. Отставить на 5 минут.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.

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