Манник на кефире: для теста даже не понадобится мука
Манник – популярная домашняя выпечка к чаю. Такой десерт можно сделать максимально диетическим, если не добавлять муку. Благодаря манке тесто будет держать форму, а кефир сделает текстуру очень воздушной и нежной.
Идея приготовления воздушного манника без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Очень вкусно добавить кокосовую стружку.
Ингредиенты:
- манная крупа – 1 стакан (250 мл.)
- кефир – 1 стакан (250 мл.)
- яйца – 2 шт.
- сахар – 0,5 стакана
- кокосовая стружка – 0,5 стакана (по желанию)
- сливочное масло – 70 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Манную крупу соедините с кефиром и отставьте на 15-20 минут.
2. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной массы.
3. Перемешать с манкой.
4. Влить растопленное сливочное масло.
5. Всыпать кокосовую стружку.
6. Всыпать соду и еще раз хорошо перемешать.
7. Отставить на 5 минут.
8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.
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