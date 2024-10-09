Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой: получается хрустящей и сочной
"Пелюстка" – это вкусная маринованная капуста со свеклой. Овощ нарезается довольно удобными кусочками, которые отлично пропитываются всеми специями, становятся очень сочными и хрустящими. Такая закуска станет отличным дополнением к любому мясу, каше или макаронам, а также мясу.
Идея приготовления вкусной капусты-лепестка опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instgaram. Есть закуску можно уже через 12 часов. а затем всю зиму хранить в холодильнике.
Ингредиенты для приготовления маринованной капусты:
- капуста – 1 кочан
- морковь – 1 шт.
- свекла – 2 шт.
- чеснок – 7 зубчиков
Способ приготовления:
1. Кочан бывшей капусты нарезать на лепестки.
2. Свеклу и морковь почистить.
3. Нарезать овощи на брусочки.
4. Чеснок порезать на пластинки.
5. После этого подготовленные овощи выкладывать в пол-литровую банку в следующие последовательности: капуста, морковь, свекла, чеснок.
6. Заполнить до самого верха.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- соль – 2 ст.л.
- лавровые листья
- перец горошком
- уксус 9% – 100 мл.
- масло – 2 ст.л.
7. Смешать все, кроме уксуса и растительного масла.
8. Довести до кипения.
9. Влить уксус.
10. Залить овощи кипящим маринадом.
11. Сверху влить растительное масло.
12. На 12 часов оставить при комнатной температуре.
13. Затем убрать в холодное место.