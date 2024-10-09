Маринованная капуста "Пелюстка" со свеклой: получается хрустящей и сочной

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Маринованная капуста 'Пелюстка' со свеклой: получается хрустящей и сочной

"Пелюстка" – это вкусная маринованная капуста со свеклой. Овощ нарезается довольно удобными кусочками, которые отлично пропитываются всеми специями, становятся очень сочными и хрустящими. Такая закуска станет отличным дополнением к любому мясу, каше или макаронам, а также мясу.

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Идея приготовления вкусной капусты-лепестка опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instgaram. Есть закуску можно уже через 12 часов. а затем всю зиму хранить в холодильнике.

Маринованная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: получается хрустящей и сочной

Ингредиенты для приготовления маринованной капусты:

  • капуста – 1 кочан
  • морковь – 1 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • чеснок – 7 зубчиков

Способ приготовления:

Маринованная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: получается хрустящей и сочной

1. Кочан бывшей капусты нарезать на лепестки.

2. Свеклу и морковь почистить.

3. Нарезать овощи на брусочки.

Маринованная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: получается хрустящей и сочной

4. Чеснок порезать на пластинки.

5. После этого подготовленные овощи выкладывать в пол-литровую банку в следующие последовательности: капуста, морковь, свекла, чеснок.

6. Заполнить до самого верха.

Маринованная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: получается хрустящей и сочной

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 ч.л.
  • сахар – 100 г
  • соль – 2 ст.л.
  • лавровые листья
  • перец горошком
  • уксус 9% – 100 мл.
  • масло – 2 ст.л.

7. Смешать все, кроме уксуса и растительного масла.

8. Довести до кипения.

Маринованная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: получается хрустящей и сочной

9. Влить уксус.

10. Залить овощи кипящим маринадом.

11. Сверху влить растительное масло.

12. На 12 часов оставить при комнатной температуре.

13. Затем убрать в холодное место.

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