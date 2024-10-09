"Пелюстка" – это вкусная маринованная капуста со свеклой. Овощ нарезается довольно удобными кусочками, которые отлично пропитываются всеми специями, становятся очень сочными и хрустящими. Такая закуска станет отличным дополнением к любому мясу, каше или макаронам, а также мясу.

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Идея приготовления вкусной капусты-лепестка опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instgaram. Есть закуску можно уже через 12 часов. а затем всю зиму хранить в холодильнике.

Ингредиенты для приготовления маринованной капусты:

капуста – 1 кочан

морковь – 1 шт.

свекла – 2 шт.

чеснок – 7 зубчиков

Способ приготовления:

1. Кочан бывшей капусты нарезать на лепестки.

2. Свеклу и морковь почистить.

3. Нарезать овощи на брусочки.

4. Чеснок порезать на пластинки.

5. После этого подготовленные овощи выкладывать в пол-литровую банку в следующие последовательности: капуста, морковь, свекла, чеснок.

6. Заполнить до самого верха.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 ч.л.

сахар – 100 г

соль – 2 ст.л.

лавровые листья

перец горошком

уксус 9% – 100 мл.

масло – 2 ст.л.

7. Смешать все, кроме уксуса и растительного масла.

8. Довести до кипения.

9. Влить уксус.

10. Залить овощи кипящим маринадом.

11. Сверху влить растительное масло.

12. На 12 часов оставить при комнатной температуре.

13. Затем убрать в холодное место.