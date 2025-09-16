Маринованная скумбрия за 24 часа со специями и уксусом: самый простой рецепт

Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно мариновать, запекать, тушить, а также готовить в духовке. Еще скумбрия идеально подходит для салатов, а также намазок.

Маринованная скумбрия со специями

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной маринованной скумбрии со специями и уксусом. 

Ингредиенты: 

  • скумбрия 2 шт.
  • лук  по вкусу
  • вода 250 мл
  • гвоздика  6 шт.
  • перец горошком  щепотка
  • молотый перец  1/3 ч. л.
  • зерна кориандра  щепотка
  • соль  2 ч. л.
  • сахар 0,5 ч. л.
  • масло 2 ст. л.
  • яблочный уксус (69%) 2,5 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Почистить скумбрию, убрать внутренности и нарезать кусочками.

Скумбрия для блюда

2. Воду довести до кипения , добавить соль, сахар, гвоздику, кориандр, перцы и масло. Кипятить 1 минуту на слабом огне. Влить уксус, снять с огня и остудить. 

Маринад для рыбы

3. Лук нарезать полукольцами Выложить рыбу слоями с луком и залить холодным маринадом. Уберите в холодильник минимум на 24 часа!

Готовая маринованная скумбрия

