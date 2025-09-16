Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно мариновать, запекать, тушить, а также готовить в духовке. Еще скумбрия идеально подходит для салатов, а также намазок.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной маринованной скумбрии со специями и уксусом.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

лук по вкусу

вода 250 мл

гвоздика 6 шт.

перец горошком щепотка

молотый перец 1/3 ч. л.

зерна кориандра щепотка

соль 2 ч. л.

сахар 0,5 ч. л.

масло 2 ст. л.

яблочный уксус (69%) 2,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Почистить скумбрию, убрать внутренности и нарезать кусочками.

2. Воду довести до кипения , добавить соль, сахар, гвоздику, кориандр, перцы и масло. Кипятить 1 минуту на слабом огне. Влить уксус, снять с огня и остудить.

3. Лук нарезать полукольцами Выложить рыбу слоями с луком и залить холодным маринадом. Уберите в холодильник минимум на 24 часа!

