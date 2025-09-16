Видео дня
Маринованная скумбрия за 24 часа со специями и уксусом: самый простой рецепт
Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно мариновать, запекать, тушить, а также готовить в духовке. Еще скумбрия идеально подходит для салатов, а также намазок.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной маринованной скумбрии со специями и уксусом.
Ингредиенты:
- скумбрия 2 шт.
- лук по вкусу
- вода 250 мл
- гвоздика 6 шт.
- перец горошком щепотка
- молотый перец 1/3 ч. л.
- зерна кориандра щепотка
- соль 2 ч. л.
- сахар 0,5 ч. л.
- масло 2 ст. л.
- яблочный уксус (69%) 2,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Почистить скумбрию, убрать внутренности и нарезать кусочками.
2. Воду довести до кипения , добавить соль, сахар, гвоздику, кориандр, перцы и масло. Кипятить 1 минуту на слабом огне. Влить уксус, снять с огня и остудить.
3. Лук нарезать полукольцами Выложить рыбу слоями с луком и залить холодным маринадом. Уберите в холодильник минимум на 24 часа!
