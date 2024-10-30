Маринованная скумбрия за сутки: как приготовить вкусный маринад

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Маринованная скумбрия за сутки: как приготовить вкусный маринад

Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно вкусно солить, мариновать, тушить с овощами. Для того, чтобы рыба была сочной и вкусной, нужно приготовить вкусный маринад. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной скумбрии, с луком, специями и уксусом. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец черный горошек – 1/2 ч. л. 
  • Кориандр – 1/3 ч.л
  • Вода – 200 г 
  • Масло растительное – 1 ст. л. 
  • Уксус 6% – 1 ст. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Немного душистого перца и 2-3 гвоздики

Способ приготовления: 

1. Готовим маринад: смешайте соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведите до кипения и дайте провариться минуту. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло, охладите. 

Ингредиенты для маринада

2. Подмороженную рыбу почистите от внутренностей, отрежьте голову под плавником,  отрежьте все плавники и хвост. Нарежьте рыбу толщиной в полторы пальца.

Сырая скумбрия

3. Нарежьте лук, добавьте к рыбе и залейте маринадом. Поставьте в холод минимум на ночь, лучше в сутки!

Готовая рыба

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