Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно вкусно солить, мариновать, тушить с овощами. Для того, чтобы рыба была сочной и вкусной, нужно приготовить вкусный маринад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной скумбрии, с луком, специями и уксусом.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 1/2 ч. л.

Кориандр – 1/3 ч.л

Вода – 200 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Уксус 6% – 1 ст. л.

Лук – 1 шт.

Немного душистого перца и 2-3 гвоздики

Способ приготовления:

1. Готовим маринад: смешайте соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведите до кипения и дайте провариться минуту. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло, охладите.

2. Подмороженную рыбу почистите от внутренностей, отрежьте голову под плавником, отрежьте все плавники и хвост. Нарежьте рыбу толщиной в полторы пальца.

3. Нарежьте лук, добавьте к рыбе и залейте маринадом. Поставьте в холод минимум на ночь, лучше в сутки!

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