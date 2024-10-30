Маринованная скумбрия за сутки: как приготовить вкусный маринад
Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно вкусно солить, мариновать, тушить с овощами. Для того, чтобы рыба была сочной и вкусной, нужно приготовить вкусный маринад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной скумбрии, с луком, специями и уксусом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный горошек – 1/2 ч. л.
- Кориандр – 1/3 ч.л
- Вода – 200 г
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Уксус 6% – 1 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Немного душистого перца и 2-3 гвоздики
Способ приготовления:
1. Готовим маринад: смешайте соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведите до кипения и дайте провариться минуту. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло, охладите.
2. Подмороженную рыбу почистите от внутренностей, отрежьте голову под плавником, отрежьте все плавники и хвост. Нарежьте рыбу толщиной в полторы пальца.
3. Нарежьте лук, добавьте к рыбе и залейте маринадом. Поставьте в холод минимум на ночь, лучше в сутки!
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