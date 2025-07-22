Консервированные баклажаны – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить с разными овощами, а также специями на зиму. Для яркого вкуса можно добавлять кетчуп, соус сацебели.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов, с маслом, соевым соусом и чесноком.

Ингредиенты:

баклажаны 2-3 шт.

оливковое масло

соевый соус

чеснок

Способ приготовления:

1. Нарезаем баклажаны кружочками.

2. Отправляем в аэрогриль на 200°C на 10 минут.

3. Готовые баклажаны сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем соль и перец, натираем чеснок.

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