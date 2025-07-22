Маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом: простой рецепт консервации

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом: простой рецепт консервации

Консервированные баклажаны – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить с разными овощами, а также специями на зиму. Для яркого вкуса можно добавлять кетчуп, соус сацебели. 

Маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом: простой рецепт консервации

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов, с маслом, соевым соусом и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • баклажаны 2-3 шт.
  • оливковое масло
  • соевый соус
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Нарезаем баклажаны кружочками.

Баклажаны на гриле

2. Отправляем в аэрогриль на 200°C на 10 минут. 

Соус и чеснок для овощей

3. Готовые баклажаны сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем соль и перец, натираем чеснок.

Готовые баклажаны

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