Все рецепты
Маринованная закуска из баклажанов, с чесноком и маслом: простой рецепт консервации
Консервированные баклажаны – очень вкусная и легкая закуска, которую можно готовить с разными овощами, а также специями на зиму. Для яркого вкуса можно добавлять кетчуп, соус сацебели.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов, с маслом, соевым соусом и чесноком.
Ингредиенты:
- баклажаны 2-3 шт.
- оливковое масло
- соевый соус
- чеснок
Способ приготовления:
1. Нарезаем баклажаны кружочками.
2. Отправляем в аэрогриль на 200°C на 10 минут.
3. Готовые баклажаны сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем соль и перец, натираем чеснок.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: