Маринованные кабачки с острым перцем и специями: рецепт самой вкусной закуски

Кабачки – универсальные овощи, которые можно и жарить, и тушить, варить, мариновать, квасить, фаршировать. Еще из них получится вкусная икра, соусы, салаты, супы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков, со специями и чесноком.

Ингредиенты:

  • Средние кабачки – 2 шт.
  • Помидор или небольшой перец – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Перец любой (у меня хлопья Чили) – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Яблочный или винный уксус – 3 ст. л.
  • Горчица в зернах (французская) – 3 ст. л.
  • Петрушка, укроп пучок
  • Чеснок 3/4 зубчика (по желанию для пикантности)

Способ приготовления:

1. Нарезаем кабачки тонкими кольцами. Добавляем мелко нарезанный перец или помидор (по вкусу), зелень, приправы, соль и сахар. Далее добавляем французскую горчицу и яблочный уксус, чеснок тертый, хорошо перемешиваем.

2. Поставьте в холодильник на 30 минут.

