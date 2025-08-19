Все рецепты
Маринованные кабачки с острым перцем и специями: рецепт самой вкусной закуски
Кабачки – универсальные овощи, которые можно и жарить, и тушить, варить, мариновать, квасить, фаршировать. Еще из них получится вкусная икра, соусы, салаты, супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Средние кабачки – 2 шт.
- Помидор или небольшой перец – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Перец любой (у меня хлопья Чили) – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Яблочный или винный уксус – 3 ст. л.
- Горчица в зернах (французская) – 3 ст. л.
- Петрушка, укроп пучок
- Чеснок 3/4 зубчика (по желанию для пикантности)
Способ приготовления:
1. Нарезаем кабачки тонкими кольцами. Добавляем мелко нарезанный перец или помидор (по вкусу), зелень, приправы, соль и сахар. Далее добавляем французскую горчицу и яблочный уксус, чеснок тертый, хорошо перемешиваем.
2. Поставьте в холодильник на 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: