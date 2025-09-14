Домашняя выпечка всегда имеет особый вкус, ведь в ней сочетается простота ингредиентов и тепло приготовления. Если вы ищете десерт, который удивит гостей и станет настоящим украшением стола, стоит обратить внимание на медово-шоколадный рулет. Он получается невероятно нежным, имеет насыщенный вкус и аппетитный вид. Благодаря вишневому конфитюру десерт приобретает легкую кислинку, которая удачно подчеркивает сладость крема. Приготовить его совсем не сложно, а результат превзойдет любые ожидания.

Идея приготовления медово-шоколадного рулета опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк(viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

мед – 160 г

сахар – 30 г

сливочное масло (82%) – 50 г

сметана (20%) – 70 г

сода – 0,5 ч.л.

яйцо – 1 шт.

мука – 120 г

какао-порошок – 20 г

Ингредиенты для крема:

сливки (33–36%) – 500 мл.

сметана (20%) – 50 г

сгущенное молоко – 70 г (или 2 ст. л. сахарной пудры)

Для вишневого конфитюра:

вишни без косточек – 180 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле соедините мед, сахар и сливочное масло. Прогревайте до полного растворения ингредиентов. Отдельно смешайте сметану с содой и влейте к медовой массе. Смесь начнет пениться и увеличится в объеме. Проварите ее 2 минуты, снимите с огня и дайте остыть. Добавьте яйцо, просеянную муку и какао. Хорошо перемешайте.

2. Выложите тесто на противень с пергаментом и равномерно распределите. Выпекайте при 170 °C около 10 минут. Важно не пересушить, чтобы бисквит остался эластичным. Горячий корж переверните, снимите пергамент и обрежьте края – они понадобятся для декора.

3. Вишни смешайте с сахаром и крахмалом. Проварите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

4. Охлажденные сливки взбейте до мягких пиков, добавьте сгущенное молоко, а в конце сметану. Отложите несколько ложек для покрытия рулета.

5. Смажьте бисквит кремом, на один край выложите конфитюр и аккуратно сверните в рулет, помогая себе пергаментом. Заверните рулет в пергамент и оставьте в холодильнике на ночь.

6. Обрезки бисквита подсушите в духовке и измельчите в крошку. На следующий день смажьте рулет кремом, присыпьте крошкой и подавайте к столу.

