"Мимоза" без рыбной консервы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент
Салат "Мимоза" – самый простой и вкусный домашний салат из овощей, рыбы и майонеза. Но, стоит отметить, что рыбу можно заменить тунцем, а также крабовыми палочками.
Редакция FoodOboz поделится рецептом очень вкусного и сытного салата "Мимоза" с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- морковь 1 шт.
- яйца 2 шт.
- крабовые палочки 150 г
- крем-сыр 50 г (или домашний творожный сыр из кефира)
- натуральный йогурт 50 г
- зелень, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь и яйца отварите. Морковь натрите, яйца разделите на белки и желтки — натереть отдельно.
2. Соус: смешайте крем-сыр с йогуртом, добавьте щепотку соли.
3. Выложите слоями: 1 слой морковь, немного соуса, 2 слой крабовые палочки, соус, 3 слой белки, соус, 4 слой желтки, украсьте зеленью.
Фишка: чтобы салат был еще сочнее, дай ему пропитаться 30 минут в холодильнике!
