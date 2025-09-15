Салат "Мимоза" – самый простой и вкусный домашний салат из овощей, рыбы и майонеза. Но, стоит отметить, что рыбу можно заменить тунцем, а также крабовыми палочками.

Редакция FoodOboz поделится рецептом очень вкусного и сытного салата "Мимоза" с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

морковь 1 шт.

яйца 2 шт.

крабовые палочки 150 г

крем-сыр 50 г (или домашний творожный сыр из кефира)

натуральный йогурт 50 г

зелень, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь и яйца отварите. Морковь натрите, яйца разделите на белки и желтки — натереть отдельно.

2. Соус: смешайте крем-сыр с йогуртом, добавьте щепотку соли.

3. Выложите слоями: 1 слой морковь, немного соуса, 2 слой крабовые палочки, соус, 3 слой белки, соус, 4 слой желтки, украсьте зеленью.

Фишка: чтобы салат был еще сочнее, дай ему пропитаться 30 минут в холодильнике!

