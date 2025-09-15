"Мимоза" без рыбной консервы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент

Салат "Мимоза" – самый простой и вкусный домашний салат из овощей, рыбы и майонеза. Но, стоит отметить, что рыбу можно заменить тунцем, а также крабовыми палочками.

Редакция FoodOboz поделится рецептом очень вкусного и сытного салата "Мимоза" с крабовыми палочками. 

Ингредиенты:

  •  морковь 1 шт.
  •  яйца 2 шт.
  •  крабовые палочки 150 г
  • крем-сыр 50 г (или домашний творожный сыр из кефира)
  • натуральный йогурт 50 г
  • зелень, соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Морковь и яйца отварите. Морковь натрите, яйца разделите на белки и желтки — натереть отдельно.

2. Соус: смешайте крем-сыр с йогуртом, добавьте щепотку соли.

3. Выложите слоями: 1 слой морковь, немного соуса, 2 слой крабовые палочки, соус, 3 слой белки, соус, 4 слой желтки, украсьте зеленью. 

Фишка: чтобы салат был еще сочнее, дай ему пропитаться 30 минут в холодильнике! 

