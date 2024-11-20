"Мимоза" по-новому: что добавить в салат, чтобы он не был по вкусу, как в СССР

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых простых, бюджетных и сытных салатов – "Мимоза". В классическом варианте блюдо готовится с сардиной, но ее можно заменить тунцем, запеченной скумбрией. 

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Что добавить в ''Мимозу'' для оригинального вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с тунцем и плавленном сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель – 3 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • куриные яйца – 4 шт.
  • плавленый сыр – 100 г
  • тунец в собственном соке – 185 г
  • майонез – 75 г
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • укроп – 2-3 веточки

Способ приготовления: 

1. Овощи отварите, почистите и натрите. Из тунца слейте жидкость, разомните вилкой. 

Тунец для салата

2. Плавленый сыр натрите на крупной терке, равномерно распределите поверх рыбных консервов. Смажьте слой сыра небольшим количеством майонеза.

Приготовление блюда

3. Куриные яйца сварите вкрутую, натрите, выложите сверху на сыр и смажьте майонезом, сверху тертую морковь, майонез, сверху тертые желтки. 

''Мимоза'' с плавленным сыром

4. Накройте салат крышкой или пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы он остыл и пропитался!

Готовый салат

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