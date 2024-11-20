Один из самых простых, бюджетных и сытных салатов – "Мимоза". В классическом варианте блюдо готовится с сардиной, но ее можно заменить тунцем, запеченной скумбрией.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с тунцем и плавленном сыром.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

куриные яйца – 4 шт.

плавленый сыр – 100 г

тунец в собственном соке – 185 г

майонез – 75 г

соль и черный молотый перец по вкусу

укроп – 2-3 веточки

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, почистите и натрите. Из тунца слейте жидкость, разомните вилкой.

2. Плавленый сыр натрите на крупной терке, равномерно распределите поверх рыбных консервов. Смажьте слой сыра небольшим количеством майонеза.

3. Куриные яйца сварите вкрутую, натрите, выложите сверху на сыр и смажьте майонезом, сверху тертую морковь, майонез, сверху тертые желтки.

4. Накройте салат крышкой или пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы он остыл и пропитался!

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