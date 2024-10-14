Один из самых вкусных, сытных и легких в приготовлении салатов – "Мимоза". Готовится блюдо практически всегда с рыбными консервами, но можно их заменить и запеченной скумбрией.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мимоза", с плавленным сыром, яйцами и луком.

Ингредиенты:

картофель 250 г (2 шт)

морковь 250 г (2 шт)

яйца 4 шт

сардины в масле 230 г (1 банка)

плавленые сырки 2 шт

лук 1 шт средний

кипяток

уксус 9%

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца отварите. Остудите и почистите, натрите.

2. Лук мелко порежьте, залейте кипятком и уксусом в соотношении 1:1, маринуйте 30 минут.

3. Из сардин слейте жидкость, переложите в тарелку и разомните вилкой.

4. Из яиц отделилите белки от желтков.

5. Соберите салат слоями: первым слоем идет натертый картофель, далее майонез. Второй слой – сардины. Лук хорошо отожмите от жидкости, насыпьте поверх рыбы, затем майонез. Третий слой – морковь, майонез. Четвертый слой – натертые белки, майонез. Пятый слой – плавленые сырки, майонез. Верхний слой – натертые на мелкую терку яичные желтки. Украсьте по вкусу.

Поставить в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: