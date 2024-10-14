"Мимоза" по-новому: как приготовить вкусно привычный салат
Один из самых вкусных, сытных и легких в приготовлении салатов – "Мимоза". Готовится блюдо практически всегда с рыбными консервами, но можно их заменить и запеченной скумбрией.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мимоза", с плавленным сыром, яйцами и луком.
Ингредиенты:
- картофель 250 г (2 шт)
- морковь 250 г (2 шт)
- яйца 4 шт
- сардины в масле 230 г (1 банка)
- плавленые сырки 2 шт
- лук 1 шт средний
- кипяток
- уксус 9%
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь и яйца отварите. Остудите и почистите, натрите.
2. Лук мелко порежьте, залейте кипятком и уксусом в соотношении 1:1, маринуйте 30 минут.
3. Из сардин слейте жидкость, переложите в тарелку и разомните вилкой.
4. Из яиц отделилите белки от желтков.
5. Соберите салат слоями: первым слоем идет натертый картофель, далее майонез. Второй слой – сардины. Лук хорошо отожмите от жидкости, насыпьте поверх рыбы, затем майонез. Третий слой – морковь, майонез. Четвертый слой – натертые белки, майонез. Пятый слой – плавленые сырки, майонез. Верхний слой – натертые на мелкую терку яичные желтки. Украсьте по вкусу.
Поставить в холодильник на несколько часов.
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