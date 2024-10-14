"Мимоза" по-новому: как приготовить вкусно привычный салат

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых вкусных, сытных и легких в приготовлении салатов – "Мимоза". Готовится блюдо практически всегда с рыбными консервами, но можно их заменить и запеченной скумбрией.

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Домашний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мимоза", с плавленным сыром, яйцами и луком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • картофель 250 г (2 шт)
  • морковь 250 г (2 шт)
  • яйца 4 шт
  • сардины в масле 230 г (1 банка)
  • плавленые сырки 2 шт
  • лук 1 шт средний
  • кипяток
  • уксус 9%
  • майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца отварите. Остудите и почистите, натрите.

Ингредиенты для салата

2. Лук мелко порежьте, залейте кипятком и уксусом в соотношении 1:1, маринуйте 30 минут.

Лук для блюда

3. Из сардин слейте жидкость, переложите в тарелку и разомните вилкой.

4. Из яиц отделилите белки от желтков.

Вареные яйца

5. Соберите салат слоями: первым слоем идет натертый картофель, далее майонез. Второй слой – сардины. Лук хорошо отожмите от жидкости, насыпьте поверх рыбы, затем майонез. Третий слой – морковь, майонез. Четвертый слой – натертые белки, майонез. Пятый слой – плавленые сырки, майонез. Верхний слой – натертые на мелкую терку яичные желтки. Украсьте по вкусу.

Как правильно готовить Мимозу

Поставить в холодильник на несколько часов.

Готовый салат

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