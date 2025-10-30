Иногда так хочется чего-то сладкого, но без лишних хлопот на кухне. Именно для таких случаев идеально подходят мини-чизкейки без выпекания. Они получаются нежными, легкими, с приятным сливочным вкусом – отличный вариант домашнего десерта к чаю или для праздничного стола. К тому же готовятся они буквально из нескольких простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.

Как приготовить элементарные мини-чизкейки без заморочки рассказала фудблогерка alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 30 г

вода – 100 мл.

творог домашний или мягкий – 300 г

сметана – 400 г

сахар – 1 неполный стакан

Способ приготовления:

1. Залейте его водой и оставьте на 10-15 минут, чтобы набух. Затем подогрейте смесь до полного растворения, но не доводите до кипения.

2. В блендере смешайте творог, сметану и сахар до однородной кремовой консистенции.

3. Влейте растворенный желатин в творожную массу и тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

4. Разлейте смесь в силиконовые формочки или стаканы.

5. Поставьте в холодильник на 3-4 часа, пока чизкейки полностью не застынут.

6. Украсьте кокосовой стружкой, шоколадом или свежими ягодами.

