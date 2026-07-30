Мини-чизкейки с персиками без выпечки – это идеальный десерт для жарких летних дней. Они получаются нежными, легкими и очень красивыми на вид. Для приготовления не понадобится духовка, а большую часть времени десерт просто застывает в холодильнике. Такой вариант прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Идея приготовления мини-чизкейков с персиками опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

песочное печенье – 165 г

сливочное масло – 70 г

Для творожного слоя:

крем-сыр – 180 г

сливки 33% – 90 мл.

сахарная пудра – 40 г

желатин – 10 г

холодная вода для размачивания желатина – согласно инструкции на упаковке.

Для верхнего слоя:

свежие персики – 2 шт.

персиковое желе – 1/2 упаковки (приготовленное в соответствии с инструкцией на упаковке).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте основу для мини-чизкейков. Песочное печенье измельчите до состояния мелкой крошки с помощью блендера или скалки. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.

2. Распределите основу по силиконовым формочкам или небольшим десертным кольцам и тщательно утрамбуйте ложкой. Поставьте заготовки в холодильник на время приготовления творожного слоя.

3. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать примерно на 10-15 минут в соответствии с рекомендациями производителя.

4. В глубокой миске смешайте крем-сыр, холодные сливки и сахарную пудру. Взбейте ингредиенты миксером до получения гладкой и нежной кремообразной массы.

5. Набухший желатин осторожно растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Важно не доводить его до кипения. Дайте ему немного остыть и тонкой струйкой влейте в творожную массу, продолжая взбивать миксером на небольшой скорости.

6. Готовую творожную начинку распределите по формочкам поверх печеньевой основы. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 2-3 часа, чтобы творожный слой хорошо застыл.

7. Персики помойте и нарежьте небольшими кубиками. Выложите их сверху на застывший творожный слой.

8. Приготовьте персиковое желе в соответствии с инструкцией на упаковке и дайте ему немного остыть. Аккуратно залейте им кусочки персиков, чтобы создать красивый верхний слой десерта.

9. После этого поставьте мини-чизкейки в холодильник ещё на 3-4 часа. Лучший результат можно получить, если оставить десерт застывать на ночь.

10. Мини-чизкейки с персиками без выпечки получаются очень нежными и ароматными. Сочетание хрустящей печеньевой основы, сливочного творожного крема и сочных сезонных персиков делает этот десерт одним из лучших вариантов летней домашней выпечки без использования духовки.

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