Минимум сахара и муки: как приготовить паску, чтобы она получилась полезной
Эта паска отличается нежной структурой и сбалансированным составом. Основу составляет творог, который обеспечивает мягкость и влажность, а мед добавляет естественной сладости. Минимальное количество муки и отсутствие тяжелых жиров делают выпечку легкой для ежедневного потребления.
Идея приготовления пышной полезной паски опубликована на странице кулинара Юлии Науменко (ulichka naumenko pp) в TikTok.
Ингредиенты:
- творог – 350 г
- яйца – 4 шт
- мука рисовая, кокосовая или пшеничная – 60 г
- кукурузный крахмал – 30 г
- мед – 2 ст.л.
- ваниль – по вкусу
- цедра – по вкусу
- клюква – 50 г
- орехи – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйца, муку, кукурузный крахмал, мед, ваниль и цедру с помощью блендера до однородной массы.
2. Добавить клюкву и орехи, аккуратно перемешать.
3. Перелить тесто в форму для выпекания.
4. Оставить массу постоять примерно 30 минут.
5. Выпекать при температуре 180°C около 40 минут до готовности.
6. Готовую пасху можно украсить по своему вкусу. Для более легкого варианта стоит использовать греческий йогурт с кокосовой стружкой или взбитый белок с несколькими каплями лимонного сока. Также можно просто смазать верх медом и добавить орехи.
