Эта паска отличается нежной структурой и сбалансированным составом. Основу составляет творог, который обеспечивает мягкость и влажность, а мед добавляет естественной сладости. Минимальное количество муки и отсутствие тяжелых жиров делают выпечку легкой для ежедневного потребления.

Идея приготовления пышной полезной паски опубликована на странице кулинара Юлии Науменко (ulichka naumenko pp) в TikTok.

Ингредиенты:

творог – 350 г

яйца – 4 шт

мука рисовая, кокосовая или пшеничная – 60 г

кукурузный крахмал – 30 г

мед – 2 ст.л.

ваниль – по вкусу

цедра – по вкусу

клюква – 50 г

орехи – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, муку, кукурузный крахмал, мед, ваниль и цедру с помощью блендера до однородной массы.

2. Добавить клюкву и орехи, аккуратно перемешать.

3. Перелить тесто в форму для выпекания.

4. Оставить массу постоять примерно 30 минут.

5. Выпекать при температуре 180°C около 40 минут до готовности.

6. Готовую пасху можно украсить по своему вкусу. Для более легкого варианта стоит использовать греческий йогурт с кокосовой стружкой или взбитый белок с несколькими каплями лимонного сока. Также можно просто смазать верх медом и добавить орехи.

