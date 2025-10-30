Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу уюта, а аромат свежего рулета с маком никого не оставит равнодушным. Этот десерт станет отличным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю. Рулет получается мягким, воздушным и очень ароматным, с нежной маковой начинкой, которая гармонично сочетается со сдобным тестом. Приготовить такую выпечку можно даже без большого кулинарного опыта – главное, придерживаться простых шагов.

Идея приготовления сладкого макового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты для опары:

свежие дрожжи – 20 г

теплое молоко – 170 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

мука – 1 ст.л.

Ингредиенты для теста:

мука – 420 г

сахар – 80 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

ваниль – 1 ч.л.

сливочное масло – 50 г

Ингредиенты для начинки:

мак – 300 г

горячая вода – для заливки

молоко – 120 мл.

сахар – 100 г

ваниль – 1 ч.л.

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Мак залейте кипятком и оставьте на час.

2. Затем слейте воду, добавьте молоко, сахар и ваниль.

3. Варите на огне чуть выше среднего, постоянно помешивая, пока молоко не испарится, но масса останется влажной.

4. Снимите с огня, охладите 10 минут, измельчите блендером и добавьте сливочное масло. По желанию можно положить изюм – это сделает начинку еще интереснее.

5. В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар, соль и ложку муки. Хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, пока появится пышная "шапочка".

6. К готовой опаре добавьте яйцо, сахар, соль, ваниль и постепенно всыпайте просеянную муку. Замешивайте, пока масса не станет густой. Затем добавьте растопленное сливочное масло и вымесите мягкое, эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.

7. Когда тесто увеличится вдвое, раскатайте его в прямоугольник. Равномерно распределите маковую начинку, заверните в рулет и по желанию сделайте легкие надрезы сверху. Смажьте желтком, можно посыпать немного маком для красоты. Накройте и оставьте еще на 30 минут.

8. Выпекайте рулет в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Готовое изделие слегка смажьте водой и накройте полотенцем на 15-20 минут, чтобы оно стало еще мягче.

