Моченые баклажаны – сочная и пикантная закуска на зиму. Овощи можно подавать вместо салата, добавив разнообразные любимые соусы. Для маринада понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления моченых баклажанов опубликована на странице Анастасии Царловой (tsarlova n) в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны

масло

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л

сахар – 1 стакан (250 г)

уксус – 1 стакан (250 г)

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кольцами или полосками 2,5 см.

2. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

3. Выложите на салфетку чтобы впиталась лишняя жирность.

4. Для маринада смешайте все ингредиенты.

5. Доведите до кипения.

6. Дать полностью остыть.

7. Баклажаны выложите в кастрюлю, залейте маринадом и в холодильник на сутки.

8. Простерелизуйте банки в микроволновке 2.5 минуты. Крышки в духовке или в кипятке.

9. Выложите в банки баклажаны, залейте маринадом и закрутите.

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