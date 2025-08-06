Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
366
Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

Моченые баклажаны – сочная и пикантная закуска на зиму. Овощи можно подавать вместо салата, добавив разнообразные любимые соусы. Для маринада понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления моченых баклажанов опубликована на странице Анастасии Царловой (tsarlova n) в Instagram.

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • масло

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л
  • сахар – 1 стакан (250 г)
  • уксус – 1 стакан (250 г)
  • соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

1. Баклажаны нарезать кольцами или полосками 2,5 см.

2. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

3. Выложите на салфетку чтобы впиталась лишняя жирность.

4. Для маринада смешайте все ингредиенты.

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

5. Доведите до кипения.

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

6. Дать полностью остыть.

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

7. Баклажаны выложите в кастрюлю, залейте маринадом и в холодильник на сутки.

Моченые баклажаны на зиму: рецепт идеальной вкусной закуски на любой случай

8. Простерелизуйте банки в микроволновке 2.5 минуты. Крышки в духовке или в кипятке.

9. Выложите в банки баклажаны, залейте маринадом и закрутите.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты