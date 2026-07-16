В жаркие дни хочется легких десертов, для приготовления которых не нужна духовка и сложные ингредиенты. Один из таких вариантов – нежный десерт с нектаринами и желе, который очень эффектно смотрится в стаканах или креманках. Он сочетает в себе сливочный вкус йогурта и сочные сезонные фрукты. К тому же готовится такой десерт очень просто и прекрасно подходит для летнего чаепития.

Идея приготовления летнего десерта с нектаринами без выпечки опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

сметана или греческий йогурт – 300 г

молоко – 200 мл.

желатин – 15 г

сахарная пудра – 30 г

ванильный сахар – 0,5 ч.л.

апельсиновое или персиковое желе – 1 упаковка

нектарины или персики – 4-5 шт.

Способ приготовления:

1. Растворите апельсиновое или персиковое желе в горячей воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Оставьте его остывать до комнатной температуры.

2. Желатин залейте 100 мл холодного молока и оставьте примерно на 10 минут, чтобы он набух.

3. После этого осторожно подогрейте желатин до полного растворения, но не доводите до кипения.

4. В отдельной миске смешайте сметану или греческий йогурт, оставшееся молоко, сахарную пудру и ванильный сахар.

5. Добавьте охлажденный желатин в молочную массу и тщательно перемешайте.

6. Разлейте основу по стаканам или креманкам, заполняя примерно две трети емкости.

7. Поставьте десерт в холодильник до полного застывания.

8. Тем временем помойте нектарины и нарежьте их тонкими ломтиками. Выложите фрукты поверх застывшего молочного слоя.

9. Сначала залейте фрукты небольшим количеством охлажденного желе и снова поставьте десерт в холодильник.

10. После того как верхний слой немного схватится, добавьте оставшееся желе.

11. Перед подачей охладите десерт до полного застывания.

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