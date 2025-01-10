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Морковь по-корейски на скорую руку: самый простой рецепт
Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и легких домашних закусок. Для приготовления блюда вам понадобится минимум продуктов.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, со специями и маслом.
Ингредиенты:
- Морковь 500 г
- Соль 1/2 ч.л
- Сахар 1 ч.л
- Молотый кориандр 1 ст.л (свежий)
- Острый красный перец 1/3 ч.л (по вкусу)
- Чеснок 2-3 зуб
- Уксус 6% 2 ст.л (винный или рисовый, яблочный)
- Подсолнечное масло 60 мл (4 ст.л)
Способ приготовления:
1. Очищаем морковь и замачиваем в холодной воде на один час (она наберет сочности).
2. Натираем на терке для моркови ровно 500 гр, добавляем все специи.
3. Подсолнечное масло нагреваем в сотейнике и выливаем на специи.
4. Маринуем в холодильнике 12 часов, в герметичной посуде (по вкусу можно добавить соль).
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