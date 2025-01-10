Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и легких домашних закусок. Для приготовления блюда вам понадобится минимум продуктов.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, со специями и маслом.

Ингредиенты:

Морковь 500 г

Соль 1/2 ч.л

Сахар 1 ч.л

Молотый кориандр 1 ст.л (свежий)

Острый красный перец 1/3 ч.л (по вкусу)

Чеснок 2-3 зуб

Уксус 6% 2 ст.л (винный или рисовый, яблочный)

Подсолнечное масло 60 мл (4 ст.л)

Способ приготовления:

1. Очищаем морковь и замачиваем в холодной воде на один час (она наберет сочности).

2. Натираем на терке для моркови ровно 500 гр, добавляем все специи.

3. Подсолнечное масло нагреваем в сотейнике и выливаем на специи.

4. Маринуем в холодильнике 12 часов, в герметичной посуде (по вкусу можно добавить соль).

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