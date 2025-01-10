Морковь по-корейски на скорую руку: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Морковь по-корейски на скорую руку: самый простой рецепт

Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и легких домашних закусок. Для приготовления блюда вам понадобится минимум продуктов. 

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Как вкусно приготовить морковь по-корейски

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, со специями и маслом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Морковь  500 г
  • Соль 1/2 ч.л
  • Сахар 1 ч.л
  • Молотый кориандр 1 ст.л (свежий)
  • Острый красный перец 1/3 ч.л (по вкусу)
  • Чеснок 2-3 зуб
  • Уксус 6% 2 ст.л (винный или рисовый, яблочный)
  • Подсолнечное масло 60 мл (4 ст.л)

Способ приготовления: 

1. Очищаем морковь и замачиваем в холодной воде на один час (она наберет сочности).

Морковь для закуски

2. Натираем на терке для моркови ровно 500 гр, добавляем все специи.

Специи для блюда

3. Подсолнечное масло нагреваем в сотейнике и выливаем на специи.

Масло и специи

4. Маринуем в холодильнике 12 часов, в герметичной посуде (по вкусу можно добавить соль).

Готовая морковь

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