Морковь по-корейски – пряная закуска, которая станет отличным дополнением к любому мясу и рыбе. К овощу обычно просто засыпают специи, а затем добавляют необходимые ингредиенты маринада, именно холодные. Но будет намного вкуснее, если все это соединить и нагреть.

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Идея приготовления вкусной моркови по-корейски с горячим маринадом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Можно будет есть уже через 6 часов, но лучше оставить на ночь.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг.

чеснок – 4 зубчика

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ст.л.

кориандр – 1 ст.л.

паприка – 1 ст.л.

красный перец – 0,5 ст.л.

масло – 5 ст.л.

уксус 9% – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальной терке.

2. Для маринада соединить специи, соль, сахар, добавить масло и уксус.

3. На среднем огне довести до закипания, выключить.

5. До моркови выжать чеснок и залить маринадом, все перемешать.

6. Накрыть и оставить в холодильнике минимум на 6 часов, лучше на ночь.