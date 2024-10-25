Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

Морковь по-корейски – пряная закуска, которая станет отличным дополнением к любому мясу и рыбе. К овощу обычно просто засыпают специи, а затем добавляют необходимые ингредиенты маринада, именно холодные. Но будет намного вкуснее, если все это соединить и нагреть.

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Идея приготовления вкусной моркови по-корейски с горячим маринадом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Можно будет есть уже через 6 часов, но лучше оставить на ночь.

Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

Ингредиенты:

  • морковь – 1 кг.
  • чеснок – 4 зубчика
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • кориандр – 1 ст.л.
  • паприка – 1 ст.л.
  • красный перец – 0,5 ст.л.
  • масло – 5 ст.л.
  • уксус 9% – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

1. Морковь натереть на специальной терке.

Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

2. Для маринада соединить специи, соль, сахар, добавить масло и уксус.

Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

3. На среднем огне довести до закипания, выключить.

Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

5. До моркови выжать чеснок и залить маринадом, все перемешать.

Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно

6. Накрыть и оставить в холодильнике минимум на 6 часов, лучше на ночь.

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