Морковь по-корейски с горячим маринадом: вкус закуски будет значительно лучше, чем обычно
Морковь по-корейски – пряная закуска, которая станет отличным дополнением к любому мясу и рыбе. К овощу обычно просто засыпают специи, а затем добавляют необходимые ингредиенты маринада, именно холодные. Но будет намного вкуснее, если все это соединить и нагреть.
Идея приготовления вкусной моркови по-корейски с горячим маринадом опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Можно будет есть уже через 6 часов, но лучше оставить на ночь.
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг.
- чеснок – 4 зубчика
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- кориандр – 1 ст.л.
- паприка – 1 ст.л.
- красный перец – 0,5 ст.л.
- масло – 5 ст.л.
- уксус 9% – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на специальной терке.
2. Для маринада соединить специи, соль, сахар, добавить масло и уксус.
3. На среднем огне довести до закипания, выключить.
5. До моркови выжать чеснок и залить маринадом, все перемешать.
6. Накрыть и оставить в холодильнике минимум на 6 часов, лучше на ночь.