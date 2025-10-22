Видео дня
Морковь по-корейски с горячим маслом: рецепт очень вкусной и пряной закуски
Самая вкусная зимняя закуска – морковь по-корейки. Для того, чтобы она была очень вкусной, кулинары советуют добавлять горячее масло, а для пикантности – перец чили, черный перец крупного помола, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с горячим маслом, тертым чесноком и специями.
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 5 зубчиков чеснока
Заправка:
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 1 ст. л. кориандра
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ч. л. красного перца чили
- 5 ст. л. масла
- 7 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на терке. Добавить натертый чеснок.
2. Масло подогреть, добавить соль, сахар и специи, перемешать и добавить уксус.
3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком, хорошо перемешать.
