Морковь по-корейски с горячим маслом: рецепт очень вкусной и пряной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
570


Самая вкусная зимняя закуска – морковь по-корейки. Для того, чтобы она была очень вкусной, кулинары советуют добавлять горячее масло, а для пикантности – перец чили, черный перец крупного помола, чеснок. 



Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с горячим маслом, тертым чесноком и специями. 



Ингредиенты:

  • 1 кг моркови
  • 5 зубчиков чеснока

Заправка:

  • 1 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. кориандра
  • 1 ст. л. паприки
  • 0,5 ч. л. красного перца чили 
  • 5 ст. л. масла
  • 7 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на терке. Добавить натертый чеснок.



2. Масло подогреть, добавить соль, сахар и специи, перемешать и добавить уксус.



3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком, хорошо перемешать.



