Самая вкусная зимняя закуска – морковь по-корейки. Для того, чтобы она была очень вкусной, кулинары советуют добавлять горячее масло, а для пикантности – перец чили, черный перец крупного помола, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с горячим маслом, тертым чесноком и специями.

Ингредиенты:

1 кг моркови

5 зубчиков чеснока

Заправка:

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

1 ст. л. кориандра

1 ст. л. паприки

0,5 ч. л. красного перца чили

5 ст. л. масла

7 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на терке. Добавить натертый чеснок.

2. Масло подогреть, добавить соль, сахар и специи, перемешать и добавить уксус.

3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком, хорошо перемешать.

