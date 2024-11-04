Морковь по-корейски – один из самых популярных салатов в Украине. Его можно подавать на стол как отдельное блюдо, а можно использовать как дополнение к бургерам, шаурме и т.д.

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Как правильно приготовить морковь по-корейски в Instagram рассказала фудблогер с ником emiliya yevtushenko. Она утверждает, что на весь процесс следует потратить не более 5 минут.

Ингредиенты

Морковь – 1 кг

Чеснок – 3 зуб

Ингредиенты для маринада

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Уксус – 4 ст.л.

Паприка – 1 ч.л.

Перец чили – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Морковь чистим и шинкуем на специальной терке.

2. Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем в морковь.

3. Готовим маринад. На сковороду выкладываем сахар и соль. Смешиваем и добавляем масло и уксус.

4. Добавляем оставшиеся ингредиенты маринада, перемешиваем и доводим до кипения.

5. Кипящим маринадом заливаем морковь.

6. Перемешиваем руками немного прижимая морковь. Даем остыть и подаем на стол.

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