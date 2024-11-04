Морковь по-корейски за 5 минут: самый быстрый рецепт
Морковь по-корейски – один из самых популярных салатов в Украине. Его можно подавать на стол как отдельное блюдо, а можно использовать как дополнение к бургерам, шаурме и т.д.
Как правильно приготовить морковь по-корейски в Instagram рассказала фудблогер с ником emiliya yevtushenko. Она утверждает, что на весь процесс следует потратить не более 5 минут.
Ингредиенты
- Морковь – 1 кг
- Чеснок – 3 зуб
Ингредиенты для маринада
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Уксус – 4 ст.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Перец чили – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Морковь чистим и шинкуем на специальной терке.
2. Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем в морковь.
3. Готовим маринад. На сковороду выкладываем сахар и соль. Смешиваем и добавляем масло и уксус.
4. Добавляем оставшиеся ингредиенты маринада, перемешиваем и доводим до кипения.
5. Кипящим маринадом заливаем морковь.
6. Перемешиваем руками немного прижимая морковь. Даем остыть и подаем на стол.
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