Можно ли готовить на Новый год 2025 года блюда с яйцами: отвечаем
Яйцо считается символом новой жизни. Но в грядущий год змеи оно несет довольно противоречивый символизм. Дело в том, что яйца также ассоциируются с защитой потомства, поэтому их использование во время приготовления блюд на Новый год 2025 может считаться неуважением главного символа предстоящих 12 месяцев. Прекрасной альтернативой могут стать разнообразные салаты без яиц и легкие закуски, приготовленные на основе овощей.
На FoodOboz представлено много рецептов разных салатов без яиц. Так, например, теплый салат с говядиной и болгарским перцем станет отличным дополнением любого новогоднего стола.
Ингредиенты
- Говядина – 300-400 гр
- Чеснок – 3-4 зуб
- Болгарский перец красный – 1-2 шт.
- Масло
- Черный перец
- Соль
Способ приготовления
1. Говядину отвариваем до готовности и нарезаем на небольшие кубики.
2. Болгарский перец нарезаем соломкой.
3. Сочетаем эти ингредиенты в глубокой емкости.
4. Чеснок чистим и измельчаем.
5. Добавляем в салат чеснок, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
6. Заправляем растительным маслом, еще раз перемешиваем и подаем к столу.
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