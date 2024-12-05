Яйцо считается символом новой жизни. Но в грядущий год змеи оно несет довольно противоречивый символизм. Дело в том, что яйца также ассоциируются с защитой потомства, поэтому их использование во время приготовления блюд на Новый год 2025 может считаться неуважением главного символа предстоящих 12 месяцев. Прекрасной альтернативой могут стать разнообразные салаты без яиц и легкие закуски, приготовленные на основе овощей.

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На FoodOboz представлено много рецептов разных салатов без яиц. Так, например, теплый салат с говядиной и болгарским перцем станет отличным дополнением любого новогоднего стола.

Ингредиенты

Говядина – 300-400 гр

Чеснок – 3-4 зуб

Болгарский перец красный – 1-2 шт.

Масло

Черный перец

Соль

Способ приготовления

1. Говядину отвариваем до готовности и нарезаем на небольшие кубики.

2. Болгарский перец нарезаем соломкой.

3. Сочетаем эти ингредиенты в глубокой емкости.

4. Чеснок чистим и измельчаем.

5. Добавляем в салат чеснок, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

6. Заправляем растительным маслом, еще раз перемешиваем и подаем к столу.

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