Можно ли морозить помидоры и как лучше сохранить плод: лайфхак без заморочки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Можно ли морозить помидоры и как лучше сохранить плод: лайфхак без заморочки

Спелые помидоры быстро портятся, особенно летом. Если вы купили или собрали больше, чем можете использовать за несколько дней, не спешите их перерабатывать или выбрасывать. Есть простой и проверенный способ сохранить помидоры надолго – заморозить их. И сделать это можно без лишних хлопот: не нужно ни бланшировать, ни очищать. Такой метод сэкономит время и поможет сохранить естественный вкус овощей.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно заморозить помидоры. Если следовать четкой технологии – у вас точно все получится.

Что нужно сделать

1. Хорошо промойте помидоры водой и дайте им полностью высохнуть. Выбирайте спелые, но не перезрелые плоды без повреждений.

Можно ли морозить помидоры и как лучше сохранить плод: лайфхак без заморочки

2. Сложите помидоры в плотный пакет или контейнер для замораживания. Не переполняйте его – оставьте немного пространства. Удалите из пакета как можно больше воздуха, плотно закройте.

3. Обязательно подпишите пакет: укажите дату и сорт помидоров, чтобы впоследствии было легче сориентироваться, что именно вы заморозили.

4. Поместите пакеты в морозильную камеру. Хранить такие помидоры можно до 6 месяцев.

Можно ли морозить помидоры и как лучше сохранить плод: лайфхак без заморочки

Что нужно знать перед использованием замороженных помидоров.

После размораживания кожица легко снимается – просто обдайте помидоры холодной водой. Их структура немного изменится, но они идеально подойдут для приготовления соусов, супов, тушеных блюд или запеканок.

Черри и мелкие томаты

Можно ли морозить помидоры и как лучше сохранить плод: лайфхак без заморочки

Маленькие помидоры тоже можно замораживать целиком. Однако после размораживания они могут терять форму, поэтому лучше сразу использовать их в блюда, которые предусматривают термическую обработку. Некоторые хозяйки даже запекают черри перед замораживанием – это усиливает вкус и делает их идеальными для соусов.

Стоит ли нарезать или тереть помидоры перед замораживанием

Можно ли морозить помидоры и как лучше сохранить плод: лайфхак без заморочки

Можно, если вы планируете использовать их для конкретного блюда. Однако нет большой разницы, ведь структура все равно изменится. Если решите натереть или измельчить – разложите массу по герметичным контейнерам или пакетам, которые подходят для заморозки.

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