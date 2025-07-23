Спелые помидоры быстро портятся, особенно летом. Если вы купили или собрали больше, чем можете использовать за несколько дней, не спешите их перерабатывать или выбрасывать. Есть простой и проверенный способ сохранить помидоры надолго – заморозить их. И сделать это можно без лишних хлопот: не нужно ни бланшировать, ни очищать. Такой метод сэкономит время и поможет сохранить естественный вкус овощей.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно заморозить помидоры. Если следовать четкой технологии – у вас точно все получится.

Что нужно сделать

1. Хорошо промойте помидоры водой и дайте им полностью высохнуть. Выбирайте спелые, но не перезрелые плоды без повреждений.

2. Сложите помидоры в плотный пакет или контейнер для замораживания. Не переполняйте его – оставьте немного пространства. Удалите из пакета как можно больше воздуха, плотно закройте.

3. Обязательно подпишите пакет: укажите дату и сорт помидоров, чтобы впоследствии было легче сориентироваться, что именно вы заморозили.

4. Поместите пакеты в морозильную камеру. Хранить такие помидоры можно до 6 месяцев.

Что нужно знать перед использованием замороженных помидоров.

После размораживания кожица легко снимается – просто обдайте помидоры холодной водой. Их структура немного изменится, но они идеально подойдут для приготовления соусов, супов, тушеных блюд или запеканок.

Черри и мелкие томаты

Маленькие помидоры тоже можно замораживать целиком. Однако после размораживания они могут терять форму, поэтому лучше сразу использовать их в блюда, которые предусматривают термическую обработку. Некоторые хозяйки даже запекают черри перед замораживанием – это усиливает вкус и делает их идеальными для соусов.

Стоит ли нарезать или тереть помидоры перед замораживанием

Можно, если вы планируете использовать их для конкретного блюда. Однако нет большой разницы, ведь структура все равно изменится. Если решите натереть или измельчить – разложите массу по герметичным контейнерам или пакетам, которые подходят для заморозки.

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