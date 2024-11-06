Если вы регулярно готовите блюда на дому, то точно сталкивались с проблемой остатков пищи. Большинство людей просто не знают куда их деть, и, как следствие, выбрасывают ее в мусорку.

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Однако существует гораздо лучший способ, благодаря которому еда никогда не испортится в холодильнике и не попадет в мусорку, и это замораживание. Блогер Наталья Козак в своем Instagram рассказала, как правильно это сделать.

Как правильно замораживать готовую еду?

1. Проще всего замораживать именно первые блюда. Просто перелейте их в порционные контейнеры и разогрейте в микроволновке или в кастрюле при необходимости.

2. Если речь идет о вторых блюдах, то перед нагревом к ним следует добавить немного воды. Обычно морозильная камера высушивает жидкость, поэтому чтобы блюда не получились слишком сухими, их нужно обогатить влагой.

Зачем нужно замораживать готовую пищу?

1. Если вы сварили слишком много борща, часть его можно заморозить, а остальное съесть. Таким образом, вы обеспечите семье разнообразие в пищу, ведь часто случается, что пока блюдо не будет съедено полностью, другое – не готовится.

2. Это отличный метод сохранения пищи от порчи. Даже если вам надоело блюдо, когда-нибудь придет время и вас захочется снова его пробовать.

3. Замораживание пищи – прекрасный способ сделать заготовки своим родным, когда нужно оставить их на время.

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