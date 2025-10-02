Вкусный ужин не всегда требует много времени или сложных ингредиентов. Достаточно иметь куриное мясо, несколько овощей и простой набор специй, чтобы создать настоящий ресторанный вкус дома. Курица в кисло-сладком соусе готовится менее чем за полчаса, а результат превосходит обычные блюда, которые часто заказывают с доставкой.

Идея приготовления сочной курицы в кисло-сладком соусе на ужин опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram.

Ингредиенты для курицы:

филе бедра курицы – 0,5 кг (можно использовать куриное филе, но оно будет менее сочным)

кукурузный крахмал – 5-6 ст. л.

соль, перец

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

кетчуп – 6 ст.л.

сахар (коричневый или обычный) – 5-6 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

свежий имбирь, тертый – 1 ст.л.

яблочный уксус – 2 ст. л.

чеснок – 3-4 зубчика

вода – 3-4 ст.л.

Дополнительные ингредиенты:

лук, болгарский перец (по желанию – брокколи, кабачок, фасоль, кукуруза или ананас)

зеленый лук и кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Курицу нарежьте средними кусочками размером 3-4 см, приправьте солью и перцем, обваляйте в кукурузном крахмале и оставьте на 15 минут.

2. За это время подготовьте овощи – нарежьте их достаточно крупными кусками, а также смешайте все составляющие для соуса.

3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте курицу на сильном огне до золотистой корочки. Готовить до полной готовности не нужно, ведь дальше мясо еще будет тушиться в соусе.

4. Выложите курицу и в той же сковороде быстро обжарьте овощи: сначала лук, затем болгарский перец, а через минуту добавьте мясо и подготовленный соус.

5. Тушите все вместе 2-3 минуты, чтобы курица пропиталась ароматами, а овощи остались слегка хрустящими. Перед подачей посыпьте блюдо зеленым луком и кунжутом.

6. Курица в кисло-сладком соусе прекрасно сочетается с рисом, картофелем, лапшой или свежими овощами, поэтому каждый раз можно подавать ее по-новому.

