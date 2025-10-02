Можно подать с любым гарниром: как вкусно приготовить сочную курицу на ужин
Вкусный ужин не всегда требует много времени или сложных ингредиентов. Достаточно иметь куриное мясо, несколько овощей и простой набор специй, чтобы создать настоящий ресторанный вкус дома. Курица в кисло-сладком соусе готовится менее чем за полчаса, а результат превосходит обычные блюда, которые часто заказывают с доставкой.
Идея приготовления сочной курицы в кисло-сладком соусе на ужин опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram.
Ингредиенты для курицы:
- филе бедра курицы – 0,5 кг (можно использовать куриное филе, но оно будет менее сочным)
- кукурузный крахмал – 5-6 ст. л.
- соль, перец
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп – 6 ст.л.
- сахар (коричневый или обычный) – 5-6 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- свежий имбирь, тертый – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- чеснок – 3-4 зубчика
- вода – 3-4 ст.л.
Дополнительные ингредиенты:
- лук, болгарский перец (по желанию – брокколи, кабачок, фасоль, кукуруза или ананас)
- зеленый лук и кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Курицу нарежьте средними кусочками размером 3-4 см, приправьте солью и перцем, обваляйте в кукурузном крахмале и оставьте на 15 минут.
2. За это время подготовьте овощи – нарежьте их достаточно крупными кусками, а также смешайте все составляющие для соуса.
3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте курицу на сильном огне до золотистой корочки. Готовить до полной готовности не нужно, ведь дальше мясо еще будет тушиться в соусе.
4. Выложите курицу и в той же сковороде быстро обжарьте овощи: сначала лук, затем болгарский перец, а через минуту добавьте мясо и подготовленный соус.
5. Тушите все вместе 2-3 минуты, чтобы курица пропиталась ароматами, а овощи остались слегка хрустящими. Перед подачей посыпьте блюдо зеленым луком и кунжутом.
6. Курица в кисло-сладком соусе прекрасно сочетается с рисом, картофелем, лапшой или свежими овощами, поэтому каждый раз можно подавать ее по-новому.
