Пасха – это не только традиционные блюда, но и возможность удивить гостей чем-то новым. Жульен в блинах – оригинальная подача знакомого блюда, которая выглядит празднично и аппетитно. Сочетание нежной курицы, грибов и сливочного соуса создает насыщенный вкус. Такая закуска прекрасно подойдет для праздничного стола и станет его ярким акцентом.

Идея приготовления жульена в блинах опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

сливки – 200 мл.

твердый сыр – 100 г

специи – по вкусу

блины – 10-12 шт.

сыр косичка – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Приготовить блины по любимому рецепту, сделать их несладкими.

2. Нарезать куриное филе небольшими кусочками.

3. Нарезать шампиньоны ломтиками.

4. Мелко нарезать лук.

5. Обжарить лук на сковороде до мягкости.

6. Добавить грибы, обжарить до испарения жидкости.

7. Добавить куриное филе, перемешать и довести до готовности.

8. Добавить специи по вкусу.

9. Влить сливки и перемешать.

10. Добавить натертый сыр и готовить до загустения соуса.

11. Выложить начинку на блины по 1-2 столовые ложки.

12. Сформировать мешочки, поднимая края блина кверху.

13. Зафиксировать блины полосками сыра косички.

