Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка
Если за окном плохая погода, шашлык можно приготовить просто в духовке. Лучше всего для такого рецепта использовать именно ошеек. Мясо стоит хорошо замариновать. а затем подать с большим количеством лука – получится очень вкусно.
Идея приготовления сочного шашлыка из свинины опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram. Важно добавить достаточно специй.
Ингредиенты:
- мясо (лучше выбирать ошеек) – 1 кг.
- лук – 2-3 шт.
- маринад с чесноком и зеленью
- копченая паприка – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать крупным кубиком.
2. Добавляем нарезанный кольцами лук, маринад и копченую паприку.
3. Все хорошо перемешать.
4. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
5. Промаринованный шашлык нанизать на шпажки вместе с луком и выложить на глубокую форму для запекания.
6. Запекать при температуре 220 градусов, периодически переворачивая, до красивой золотистой корочки со всех сторон.
7. Подавать с лавашем и маринованным луком.
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