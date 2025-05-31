Если за окном плохая погода, шашлык можно приготовить просто в духовке. Лучше всего для такого рецепта использовать именно ошеек. Мясо стоит хорошо замариновать. а затем подать с большим количеством лука – получится очень вкусно.

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Идея приготовления сочного шашлыка из свинины опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram. Важно добавить достаточно специй.

Ингредиенты:

мясо (лучше выбирать ошеек) – 1 кг.

лук – 2-3 шт.

маринад с чесноком и зеленью

копченая паприка – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать крупным кубиком.

2. Добавляем нарезанный кольцами лук, маринад и копченую паприку.

3. Все хорошо перемешать.

4. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

5. Промаринованный шашлык нанизать на шпажки вместе с луком и выложить на глубокую форму для запекания.

6. Запекать при температуре 220 градусов, периодически переворачивая, до красивой золотистой корочки со всех сторон.

7. Подавать с лавашем и маринованным луком.

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