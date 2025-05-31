Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

Если за окном плохая погода, шашлык можно приготовить просто в духовке. Лучше всего для такого рецепта использовать именно ошеек. Мясо стоит хорошо замариновать. а затем подать с большим количеством лука – получится очень вкусно.

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Идея приготовления сочного шашлыка из свинины опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram. Важно добавить достаточно специй.

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

Ингредиенты:

  • мясо (лучше выбирать ошеек) – 1 кг.
  • лук – 2-3 шт.
  • маринад с чесноком и зеленью
  • копченая паприка – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

1. Мясо нарезать крупным кубиком.

2. Добавляем нарезанный кольцами лук, маринад и копченую паприку.

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

3. Все хорошо перемешать.

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

4. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

5. Промаринованный шашлык нанизать на шпажки вместе с луком и выложить на глубокую форму для запекания.

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

6. Запекать при температуре 220 градусов, периодически переворачивая, до красивой золотистой корочки со всех сторон.

7. Подавать с лавашем и маринованным луком.

Можно приготовить просто в духовке: делимся рецептом сочного шашлыка из ошейка

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