Мусака – блюдо из баклажанов в духовке, которое прекрасно подойдет на ужин. Овощи сначала нужно прожарить, а затем соединить с нежным мясным соусом. В конце добавьте много натертого сыра.

Идея приготовления греческой мусаки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 130 г

баклажаны – 400 г

масло – 59 г

пюре из помидоров – 300 г

томатная паста – 2 ч.л.

чеснок – 3 зубчика

соль, перец, прованские травы

Ингредиенты для соуса:

молоко – 300 мл.

мука – 2 ст.л.

сливочное масло – 30 г

соль, перец, мускат

твердый сыр – 20 г

моцарелла – 80 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от кожуры.

2. Нарезать полусантиметровыми дольками и положить в подсоленную воду на 5 минут.

3. Обжарить баклажаны на масле до золотистости с обеих сторон и выложить на салфетку чтобы убрать лишнее масло.

4. В сковородку влить масло.

5. Выложить мелко нарезанный лук и чеснок, обжарить 3 минуты, перемешивая.

6. Выложить фарш.

7. Перемешивая, жарить, разбивая комочки 7-10 минут.

8. Добавить помидорное пюре, томатную пасту, прованские травы, соль, перец.

9. Перемешать и готовить, перемешивая еще 7-10 минут.

10. Для соуса бешамель нагреть кастрюлю, добавить растопленное масло.

11. Положить муку и тщательно вымешать.

12. Влить молоко и постоянно перемешать венчиком.

13. Положить специи, соль, перец, и обязательно мускат.

14. Перемешивая, готовить до легкого загустения соуса.

15. Сначала выложить баклажаны, далее мясной слой, далее слой соуса бешамель и повторить.

16. Сверху присыпать тертым сыром.

17. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

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