Мусака из баклажанов на ужин: делимся рецептом сытного сезонного блюда
Мусака – блюдо из баклажанов в духовке, которое прекрасно подойдет на ужин. Овощи сначала нужно прожарить, а затем соединить с нежным мясным соусом. В конце добавьте много натертого сыра.
Идея приготовления греческой мусаки из баклажанов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 130 г
- баклажаны – 400 г
- масло – 59 г
- пюре из помидоров – 300 г
- томатная паста – 2 ч.л.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец, прованские травы
Ингредиенты для соуса:
- молоко – 300 мл.
- мука – 2 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
- соль, перец, мускат
- твердый сыр – 20 г
- моцарелла – 80 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры.
2. Нарезать полусантиметровыми дольками и положить в подсоленную воду на 5 минут.
3. Обжарить баклажаны на масле до золотистости с обеих сторон и выложить на салфетку чтобы убрать лишнее масло.
4. В сковородку влить масло.
5. Выложить мелко нарезанный лук и чеснок, обжарить 3 минуты, перемешивая.
6. Выложить фарш.
7. Перемешивая, жарить, разбивая комочки 7-10 минут.
8. Добавить помидорное пюре, томатную пасту, прованские травы, соль, перец.
9. Перемешать и готовить, перемешивая еще 7-10 минут.
10. Для соуса бешамель нагреть кастрюлю, добавить растопленное масло.
11. Положить муку и тщательно вымешать.
12. Влить молоко и постоянно перемешать венчиком.
13. Положить специи, соль, перец, и обязательно мускат.
14. Перемешивая, готовить до легкого загустения соуса.
15. Сначала выложить баклажаны, далее мясной слой, далее слой соуса бешамель и повторить.
16. Сверху присыпать тертым сыром.
17. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
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