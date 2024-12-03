Очень часто куриное мясо после запекания получается не таким сочным, как хотелось бы. Для того, чтобы оно было сочным, обязательно хорошо его маринуйте в кефире, добавив чеснок, лимон, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного куриного мяса в кефирном маринаде.

Ингредиенты:

Куриное филе бедра – 500-700 г

Кефир 2,5% – 250 мл

Оливковое масло – 3-4 с. л.

Мед – 1 ст. л.

Сушеный орегано – 1 ч. л. без горки

Чеснок – 5 зуб.

Розмарин – несколько веточек

Соль, перец

Для выпечки:

Лимон – 1/2 шт

Розмарин – 2 веточки

Тимьян – 5-6 веточек

Молотый перец

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для маринада вместе с кефиром.

2. Маринуем курицу, обязательно накройте емкость пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

3. После чего достаем курицу, выкладываем в форму для выпечки, добавляем туда же лимон, веточки розмарина, тимьяна и присыпаем молотым перцем.

4. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов!

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