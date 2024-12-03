Мясо будет очень сочными и мягким: самый лучший маринад для куриного мяса из одного ингредиента

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт кури

Очень часто куриное мясо после запекания получается не таким сочным, как хотелось бы. Для того, чтобы оно было сочным, обязательно хорошо его маринуйте в кефире, добавив чеснок, лимон, специи. 

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Как вкусно запечь куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного куриного мяса в кефирном маринаде. 

Рецепт мяса

Ингредиенты: 

  • Куриное филе бедра – 500-700 г
  • Кефир 2,5% – 250 мл 
  • Оливковое масло – 3-4 с. л. 
  • Мед – 1 ст. л.
  • Сушеный орегано – 1 ч. л. без горки
  • Чеснок – 5 зуб. 
  • Розмарин – несколько веточек
  • Соль, перец

Для выпечки:

  • Лимон – 1/2 шт
  • Розмарин – 2 веточки
  • Тимьян – 5-6 веточек
  • Молотый перец

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты для маринада вместе с кефиром. 

В чем замариновать мясо

2. Маринуем курицу, обязательно накройте емкость пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Из чего приготовить маринад для курицы

3. После чего достаем курицу, выкладываем в форму для выпечки, добавляем туда же лимон, веточки розмарина, тимьяна и присыпаем молотым перцем.

Сколько запекать куриное мясо

4. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов!

Готовое мясо

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