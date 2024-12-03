Мясо будет очень сочными и мягким: самый лучший маринад для куриного мяса из одного ингредиента
Очень часто куриное мясо после запекания получается не таким сочным, как хотелось бы. Для того, чтобы оно было сочным, обязательно хорошо его маринуйте в кефире, добавив чеснок, лимон, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного куриного мяса в кефирном маринаде.
Ингредиенты:
- Куриное филе бедра – 500-700 г
- Кефир 2,5% – 250 мл
- Оливковое масло – 3-4 с. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Сушеный орегано – 1 ч. л. без горки
- Чеснок – 5 зуб.
- Розмарин – несколько веточек
- Соль, перец
Для выпечки:
- Лимон – 1/2 шт
- Розмарин – 2 веточки
- Тимьян – 5-6 веточек
- Молотый перец
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для маринада вместе с кефиром.
2. Маринуем курицу, обязательно накройте емкость пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
3. После чего достаем курицу, выкладываем в форму для выпечки, добавляем туда же лимон, веточки розмарина, тимьяна и присыпаем молотым перцем.
4. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов!
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