Мясо по-французски из куриного филе: что добавить к мясу для сочности
Мясо по-французски – популярное блюдо для семейных празднований, будничных обедов и ужинов. Идеальной основой для блюда может стать куриное филе.
Идея приготовления мяса по-французски с куриным филе и грибами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600–700 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт.
- твердый сыр – 180 г
- майонез – 4-5 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать на пласты, немного отбить, посолить и поперчить.
2. Лук обжарить до мягкости.
3. Добавить грибы и жарить до золотистости.
4. В форму выложить филе, сверху – грибы с луком, щедро смазываю майонезом, посыпаю сыром.
5. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут до румяной корочки.
