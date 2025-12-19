Мясо по-французски из куриного филе: что добавить к мясу для сочности

Мясо по-французски – популярное блюдо для семейных празднований, будничных обедов и ужинов. Идеальной основой для блюда может стать куриное филе.

Идея приготовления мяса по-французски с куриным филе и грибами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600–700 г
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 2 шт.
  • твердый сыр – 180 г
  • майонез – 4-5 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать на пласты, немного отбить, посолить и поперчить.

2. Лук обжарить до мягкости.

3. Добавить грибы и жарить до золотистости.

4. В форму выложить филе, сверху – грибы с луком, щедро смазываю майонезом, посыпаю сыром.

5. Запекать при температуре 180 градусов 30-35 минут до румяной корочки.

