На чем приготовить пышные домашние оладьи: получатся идеальными

Оладьи – очень простое в приготовлении блюдо, которое любят во многих семьях. Для того, чтобы изделия получились действительно удачными и нежирными, нужно выбрать правильную основу для теста.

Идея приготовления пышных домашних оладий на кефире опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • кислое молоко (кефир) – 500 мл.
  • мука – 500 г
  • сода – 1 ч.л.
  • масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. В миске разбить яйца, добавить обычный и ванильный сахар, соль все взбить венчиком.

2. Влить кислое молоко (кефир) комнатной температуры или чтобы был чуть теплым, если подогреваете. Все перемешать.

3. Постепенно добавить просеянную муку, хорошо перемешать тесто. Оно должно сползать с ложки.

4. В самом конце добавить в тесто чайную ложку соды, не гася ее.

5. Тщательно перемешать.

6. Готовое тесто можно оставить постоять минут 15, чтобы оно немного отдохнуло. Тесто больше перемешивать не нужно – это важно.

7 В сковороде хорошо разогреть масло, выложить тесто ложкой.

8. Жарить оладьи на среднем огне с одной стороны, затем перевернуть и жарить до румяности с другой стороны.

